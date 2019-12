Deniz Uğur’un gazeteci aşkı

Kitabın en çarpıcı bölümü televizyon yıldızının (Deniz Uğur) bir gazeteci ile TV programındaki tanışması. Televizyon yıldızı bir arkadaşına yolladığı e-postada gazetecinin nasıl kendisini büyülediğini şöyle anlatıyor:“Bir insan beni birkaç hafta içinde depresyon kıvamından çıkarıp ’Acaba ne zaman sevişmeyi düşünüyor?’ kıvamına getirmişse ve bunu hilesiz hurdasız, sadece özgüveniyle yapmışsa o adamdan korkulur. Ne ısrar ne iltifat ne kendini övme numaraları... Hiçbir şey yapmadı. Hiçbir şey! Bu adam tehlikeli insandır. Bu adam, insanın kanına girer, bir daha da çıkmaz. 17 yıl önce ayrıldığı Yunanlı sevgilisi, ayrı kalmalarına bugün bile ’trajedi’ demektedir. Bu adam çocukluğundan beri beni dipten sallayan ruhsal, fiziksel, sosyal tüm kavramların insan kılığına girmiş halidir. Bilinçaltımın ezelden beri aradığı şeydir. Onun, bir kadını etkilemek için en güzel ses tonuyla konuşmaya, havalı yürümeye vs. vs. vs. ihtiyacı yoktur.”Televizyon yıldızı kitabının bir başka bölümünde kendisiyle ilgili bir saptamada bulunuyor:“Bunları yazmak benim için bir tür terapiydi. Soyut ve birbirinden bağımsız görünen bölümlerden oluşuyor. Aslında karışık bir biçimde kurgulanmış olsa da belli bir bütünlüğü var. Paramparça olmuş bir yaşamı yeniden derleyip toplama çabası belki de... Bunalımlı bir dönemde yazılmış bir deli saçması olduğunu da söyleyebilirsiniz, bunu reddetmem.”Deniz Uğur’un övgüyle söz ettiği gazetecinin Reha Muhtar olduğu konuşuluyor....