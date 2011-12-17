Deniz Uğur göğüs kanserine yakalandı

T24 - "Adını Feriha Koydum" dizisinin setinde büyük şok yaşanıyor. Vahide Gördüm'den sonra dizinin Sanem'i Deniz Uğur da göğüs kanserine yakalandı. Uğur en büyük desteği Vahide Gördüm'den görüyor.





"Adını Feriha Koydum" dizisinin setinde ikinci kanser şoku... Dizide kapıcı Zehra karakterini canlandıran Vahide Gördüm'ün ardından Sanem rolüne hayat veren Deniz Uğur da meme kanserine yakalandı. Düzenli olarak yaptığı elle muayene sırasında göğsündeki kitleyi fark edince doktoruna başvurduğunu belirten Uğur, her iki göğsünde birden kanserli kitle bulunduğunu öğrendi. Aldığı haberi soğukkanlılıkla karşıladığını belirten Uğur, önümüzdeki hafta için ameliyat tarihi aldı.



Milliyet'in haberine göre; meme kanseri vakalarına artık çok sık rastlandığını belirten Uğur, "Kontrole gittiğimde bu ihtimal aklıma gelmişti. Çevremde de çok sık duyduğum bir rahatsızlık. O yüzden doktorum hastalığı söylediğinde pek bir şey hissetmedim. Çünkü bu artık grip gibi bir rahatsızlık oldu. Ailemde hiç meme kanseri vakası yok ama bu devirde artık çevre şartlarından herhalde pek azımız bu rahatsızlığı yaşamadan atlatacak. O yüzden doğal karşılıyorum. Gün içinde hiç aklıma gelmiyor, üzerinde durmuyorum. Filmim vizyona giriyor, onun heyecanını yaşıyorum. Üç çocuğumla ilgileniyorum. Düşünecek daha önemli şeyler var" dedi.





Hemen Vahide Gördüm'ü aradı



Kansere yakalandığını öğrendiğinde Vahide Gördüm'ü aradığını belirten Uğur, "Benimle yakından ilgilendi. O her koşulda çok dik duran, güçlü, güleryüzlü kendine güvenen biridir. O yüzden birbirimizi çok iyi severiz. Hatta şimdi diğer telefonumdan onunla mesajlaşıyorduk. Geçen gün de buluştuk, onu eskisinden çok daha güzelleşmiş ve sağlıklı gördüm. Bir kadın saçsız bile bu kadar mı güzel olur?" diye konuştu. Uğur ameliyat olduktan 2 gün sonra sette çalışmaya devam edeceğini, kemoterapi safhasında da peruk takacağını anlattı.



Henüz birkaç ay önce Vahide Gördüm'ün meme kanseri haberiyle sarsılan "Adını Feriha Koydum" dizisi ekibi ise bu yeni gelişmeyle beraber büyük üzüntü yaşadı. Tedavisi nedeniyle diziden ayrılan Vahide Gördüm'e hastalığını öğrendiği günden beri büyük destek veren Medyapım'ın patronu Fatih Aksoy, "İki değerli oyuncumuzun başına böyle bir durumun gelmesi ilginç bir tesadüf. Allah herhalde bizi sınıyor. Vahide ile bu sabah görüştük, sağlığı çok iyi. Deniz'i de sette rahat ettirmek için elimizden geleni yapacağız" açıklamasını yaptı.





Vahide Gördüm'ün kemoterapi nedeniyle dökülen saçlarını sette kazıtırken gözyaşları döken dizi ekibi şimdi hastalığını öğrendikleri Deniz Uğur'a sarılıp ağladı.



Son dönemde ünlü yapımcı ayrıca Tomris Giritlioğlu ile senarist Meral Okay akciğer, yönetmen Onur Ünlü kolon ve ünlü yorumcu Nilüfer de meme kanserine rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olmuştu.





