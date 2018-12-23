Deniz uçağı havalandı, körfezi kirleten 10 gemiye ceza kesildi

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi\'nin deniz kontrol uçağı ile havadan yaptığı denetimlerle 2018 yılında İzmit Körfezi’nde kirliliğe neden olan 10 gemiye toplam 1 milyon 14 bin TL para cezası kesildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi\'ni temiz tutmak için gemilerden ve deniz araçlarından kaynaklanan deniz kirliliği denetimlerini deniz kontrol uçağı ile havadan yapıyor. 2007 yılından bu yana devam eden çalışmalar kapsamında deniz kontrol uçağı, İzmit Körfezi’ni kirleten gemilerin kabusu oldu. 2018 yılında İzmit Körfezi\'nde yapılan kontrol ve denetimlerde kirliliğe neden olan 10 gemiye 1 milyon 14 bin TL para cezası kesildi.

459 GEMİYE 15.5 MİLYON TL CEZA

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, deniz kirliliğine sebep oldukları gerekçesiyle 2006 yılından bu yana toplamda 459 deniz taşıtına yaklaşık 15 milyon 415 bin TL para cezası kesildiğini açıkladı. Havadan ve denizden yapılan denetim ve uygulanan cezalar sayesinde denizi kirleten gemilerin sayısında önemli miktarda düşüş yaşandı. Yılda ortalama 10 bin geminin giriş yaptığı İzmit Körfezi\'nde 2006 yılında 90\'ın üzerinde gemiye ceza kesilirken, 2018 yılında ise sadece 10 adet gemiye ceza kesildi.

ARTIK MARMARA BÖLGESİ DENETLENİYOR

Marmara Belediyeler Birliği ile yapılan protokol gereği deniz uçağı tüm Marmara Bölgesi illerine de hizmet verecek. Tüm Marmara Denizi için planlanan deniz denetim ve kontrol uçağı sayesinde hem deniz üzeri, hem de karadan oluşabilecek kirliliğe anlık tespit yapabilecek. Marmara Denizi\'nin havadan denetlenmesi ve kontrol edilebilmesine büyük katkı sağlayan deniz üzerinden kalkış yapabilen uçak aynı zamanda Cengiz Topel Havaalanı\'ndan da iniş ve kalkış yapabiliyor.

DENİZ SUYU KALİTESİ TAKİP EDİLİYOR

Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Körfezi deniz suyu kalitesi yakından takip ediliyor. Deniz suyunun kalitesini arttırmak ve İzmit Körfezi\'ndeki deniz canlıları popülasyonunu arttırmak hedefiyle yapılan çalışmalar kapsamında TÜBİTAK-MAM işbirliğinde \'İzmit Körfezi Su Kalitesinin ve Karasal Girdilerin İzlenmesi ve Kirliliğin Önlenmesine Yönelik Önerilerin Geliştirilmesi\' projesi hayata geçirildi. Proje ile izlemeler toplam 6 deniz istasyonunda bir yıl süresince mevsimlik 4 kez olarak belirli derinliklerde gerçekleştiriliyor. Ayrıca körfeze deşarj olan 8 dereden ekipler tarafından numuneler alınarak ölçümler yapılıyor.



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