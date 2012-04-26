Deniz Temiz Derneği: En bakir sahil kaybedilecek

Deniz Temiz Derneği, KKTC Büyükkonuk'ta yapılması planlanan Petrol Dolum Tesisi’yle “sadece ülkenin değil; Akdeniz'in en temiz, en doğal, en bakir sahilinin kaybedileceği” ileri sürdü.

Deniz Temiz Derneği, Büyükkonuk'ta yapılması planlanan Petrol Dolum Tesisi’yle “sadece ülkenin değil; Akdeniz'in en temiz, en doğal, en bakir sahilinin kaybedileceği” görüşünü ortaya koyarak, “Hepimiz için, geleceğe temiz bir çevre, temiz bir deniz bırakmak sorumluluktan öte bir zorunluluktur” dedi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, derneğin, projenin gündeme geldiği günden başlayarak, konuya ilişkin bilgi topladığı, dünyadaki emsallerinin nasıl olduğunu, KKTC'de Büyükkonuk'ta yapılması planlanan projenin nasıl olacağını detaylı şekilde araştırdığı ve Çevre Koruma Dairesi Müdürlüğü’ne gönderilen "görüş" yazısında da, “projenin onaylanmaması ve bunun nedenlerinin" detaylı bir şekilde belirtildiği kaydedildi.

Söz konusu yazıda, “şirketin verdiği bilgilerdeki tutarsızlığa da dikkat çekildiği” belirtilerek şunlar ifade edildi:

KKTC Deniz Temiz Derneği, ülkemiz denizlerinin geleceği açısından hayati bir önem taşıyan proje hakkındaki gelişmeleri endişe ile izlemektedir.