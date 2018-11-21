Deniz taşlarından tablo yapıyorlar

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR\'in Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü\'nce düzenlenen \'Dekoratif Tablo Yapımı Kursu\'na katılanlar, deniz taşlarından rengarenk tablolar yapıyor.

Burhaniye Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü\'nün açtığı kursa katılan 22 kadın, deniz taşları ile tablolar yapıyor. Haftanın 3 günü düzenlenen kursta, tablolarda taşların yanı sıra ağaç ve yapraklar da kullanılıyor. Kurs öğretmeni Nezahat Yalçın, ürünlerin yıl sonunda sergileneceğini söyledi. Kursta başarılı çalışmalar yapıldığını anlatan Yalçın, \"Öğrencilerimiz dekoratif tablo yapıyorlar. Dekoratif tablolarımızda taş kullanıyoruz. Deniz taşları kullanıyoruz. Ayrıca çeşitli ağaçlar ve yapraklar da kullanıyoruz. İlk önce tasarlıyoruz. Çizimini yapıyoruz sonra da bunu boyalarla renklendiriyoruz ve taşlarımızı yapıştırıyoruz. Bu ürettiğimiz ürünleri sene sonu sergimizde sergileyeceğiz\" dedi.

SANATLA STRES ATIYORLAR

Kursiyerlerden Mediha Uzar, boş vakitlerini değerlendirmek için kursa katıldığını söyledi. Taş sanatı ile stres attığını dile getiren Uzar, \"Bu kursa katılma amacım, stres atmak ve vakit geçirmek. Derinlemesine düşününce taşların da dili olduğunu, dile getirmek için uğraş veriyorum. Yapılan eşyaları tablolarla evimizin duvarlarını süsleyebilirsiniz veyahut hediye edebilirsiniz. Benim gayem, stres atmak ve zamanımı değerlendirmek\" diye konuştu.

Kursa yeni başladığını anlatan Hesna Ekmekçi ise \"Evimde taşlarım vardı. Onları değerlendirme amaçlı tablolar yapıyorum. Daha çok tablo ile değerlendiriyorum. Tabloları eşe dosta hediye etmeyi düşünüyorum, bir kısmını da evime asmayı düşünüyorum. O amaçla taşları değerlendiriyorum\" dedi.

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