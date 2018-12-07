Deniz suyu seviyeleri dünya çapında 7 metre yükselebilir

T24 Haber Merkezi

Grönland'ın buz tabakaları erimeye devam ediyor. Yeni bir araştırmaya göre bu buz örtüsü aynı hızda erimeye devam ederse deniz suyu seviyeleri dünya çapında 7 metre kadar yükselebilir.

Grönland'daki erime son iki yüzyılda da artış göstermişti. Nature'da yer alan araştırmaya göre Grönland'ın buzulları 20. yüzyıl ortalamasına göre yüzde 33 daha fazla eriyor. Araştırmayı yapan bilim insanlarından biri olan Sarah Das erime için "eşi benzeri görülmemiş" yorumu yaptı.

CNN'de yer alan habere göre Grönland'daki buzulların erimesinin sebebi daha sıcak geçen yazlar. Araştırma ekibinde bulunan Profesör Luke Trusel, bu erimenin önüne geçilmezse "dönülmez noktaya" gelineceğini belirtti. Trusel'in söylediğine göre bir noktadan sonra bu buzulların erimesi durdurulamaz hale gelecek.