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Sağlık

Deniz suyu neden faydalı?

Araştırmacılara göre, deniz suyunda bulunan 90’a yakın şifalı maddeden biri olan potasyum klorür özellikle cilt sağlığı ve güzelliğinde önemli rol oynuyor

12 Temmuz 2016 01:52

İyotlu havanın zihin ve beden gençleşmesinde olumlu etki yaptığını söyleyen Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bülent Cihantimur, beyin dalgalarının su sesini işitince, kalp ritmi üzerinde sakinleştirici bir role sahip olduğunu söyledi.

NTV'de yer alan habere göre, Cihantimur, "Bedenimiz, bu şekilde daha fazla oksijen talep eder ve derin nefes alma ihtiyacı hissederiz. Deniz kenarındaki iyotlu hava ise, zihnin ve bedenin aynı doğrultuda gençleşmesine fayda sağlıyor” dedi.

 

“Negatif iyonlar mutlu olmamızı sağlıyor”

 

“Deniz kenarında son derece kaliteli bir uyku süreci yaşamamızın altında da yine bu deniz havası yatıyor" diyen Cihantimur, şöyle devam etti:

"Oksijeni absorbe etmemizi hızlandıran negatif iyonlarla yüklü deniz havası, serotonin salgılanmasına yani, strese karşı savaşarak, mutlu olmamızı sağlar. Beden enerjiyle dolar. Ayrıca kronik deri hastalıkları üzerinde de güneş ışığıyla birlikte iyileştirici bir etkiye sahiptir.”

 

“Deniz suyu cildi güzelleştiriyor”

 

Cihantimur'a göre, deniz suyu güneşle birleştiği noktada ise, cilt üzerinde son derece olumlu etki yaratıyor: “Araştırmalar gösteriyor ki deniz suyunun içerisinde 90’a yakın faydalı hatta şifalı diyebileceğimiz madde mevcut. Bunların içinde en önemlisi potasyum klorürdür. Potasyum klorür, cildin elastikiyet derecesini artırır ve cilt dış yüzeyini pürüzsüz, canlı ve genç hale getirir. Bu yüzden, uygun saatlerde ve güneşin zararlı etkilerini dışlayan kremlerle desteklenmiş güneş ve deniz banyosu, cilt için son derece faydalıdır.”

Op. Dr. Bülent Cihantimur, yaz mevsimi boyunca olabildiğince deniz suyundan ve güneşten istifade etmenin hem fiziksel, hem de psikolojik olarak bedene olumlu geri dönüşler yapacağını vurguladı.

 

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