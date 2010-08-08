Deniz suyu buharlaştı, sahil Tuz Gölü'ne döndü

T24

Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu beldesinde deniz suyunun buharlaşmasıyla her yıl oluşan kumsalda tuz tabası oluşuyordu.



Ancak bu yıl durum önceki dönemlere göre farklılık gösteriyor.



Yöre halkının ''Tuz Çölü'' olarak adlandırdığı alan bu yıl 4 kilometre uzunluğa ve 6 kilometre genişliğe ulaştı. 'Tuz Çölü', görüntüsü itibariyle Tuz Gölü'ne benzerliği ile dikkati çekiyor.



Taşucu Belediye Başkanı Yaşar Açıkbaş, "6 kilometre genişliğinde olan alan hepimizi şaşırttı. Kışları bu tablo yok oluyor. Çünkü yağmur suları tuz tabakasını eritiyor ve kumla karışmasını sağlıyor" dedi.



İncekum burnu olarak da bilinen alana gelen turistler ise tuz kaplı bölgeyi hayranlıkla izliyor. Hayli ucuz tatil fırsatlarının olduğu Silifke'de günlük 50 TL'ye villa kiralanabiliyor. Bölgede ayrıca Göksu Deltası'ndaki Kuş Cenneti de bulunuyor.



Öte yandan, bölgede bilimadamlarının araştırma yapması için girişimlere yakın zamanda başlanacak.



