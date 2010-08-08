T24 LogoT24 Logo
Çevre

Deniz suyu buharlaştı, sahil Tuz Gölü'ne döndü

Silifke'de deniz suyu buharlaştı, 6 kilometre genişliğindeki sahil kesimi Tuz Gölü'ne benzedi. Bölgede yaşayanlar şaşkın.

08 Ağustos 2010 03:00

T24- Silifke'de deniz suyu buharlaştı, 6 kilometre genişliğindeki sahil kesimi Tuz Gölü'ne benzedi. Bölgede yaşayanlar şaşkın.


Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu beldesinde deniz suyunun buharlaşmasıyla her yıl oluşan kumsalda tuz tabası oluşuyordu.


Ancak bu yıl durum önceki dönemlere göre farklılık gösteriyor.


Yöre halkının ''Tuz Çölü'' olarak adlandırdığı alan bu yıl 4 kilometre uzunluğa ve 6 kilometre genişliğe ulaştı. 'Tuz Çölü', görüntüsü itibariyle Tuz Gölü'ne benzerliği ile dikkati çekiyor.


Taşucu Belediye Başkanı Yaşar Açıkbaş, "6 kilometre genişliğinde olan alan hepimizi şaşırttı. Kışları bu tablo yok oluyor. Çünkü yağmur suları tuz tabakasını eritiyor ve kumla karışmasını sağlıyor" dedi.


İncekum burnu olarak da bilinen alana gelen turistler ise tuz kaplı bölgeyi hayranlıkla izliyor. Hayli ucuz tatil fırsatlarının olduğu Silifke'de günlük 50 TL'ye villa kiralanabiliyor. Bölgede ayrıca Göksu Deltası'ndaki Kuş Cenneti de bulunuyor.


Öte yandan, bölgede bilimadamlarının araştırma yapması için girişimlere yakın zamanda başlanacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24