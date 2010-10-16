-DENİZ SOM'A CUMHURİYET'TE TÖREN İSTANBUL (A.A) - 16.10.2010 - Akciğer kanseri nedeniyle dün hayatını kaybeden gazeteci-yazar Deniz Som, son yolculuğuna uğurlanıyor. Som için görev yaptığı Cumhuriyet gazetesinde tören düzenlendi. Törende konuşan, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Orhan Erinç, Som'u kaybetmekten duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Erinç, Som'un gazeteciliği bir yaşam biçimi olarak kabul ettiğini ve bunu uygulamaya çalıştığını belirterek, ''Meslek kurallarının yanında kendi ilkelerinden ödün vermeyen biri olarak basın tarihindeki yerini almıştır'' dedi. Cumhuriyet gazetesinde uzun yıllar birlikte çalıştıklarını ifade eden Erinç, Som'un hem çevresine hem de okurlarına olan sorumluluk duygusunu her zaman yerine getirdiğini söyledi. Orhan Erinç, Som'un sadece gazetecilik yapmakla yetinmediğini belirterek, genç gazetecilerin ve gazeteci adaylarının eğitilmesinde ve mesleğe kazandırılmasında deneyimlerinden yararlanmalarına imkan verdiğini kaydetti. Som'un çalışma konusunda dayanıklı olduğunu anlatan Erinç, ''Kendisinin de dediği gibi inatçı bir kişiliğe sahipti. Bu nedenle bu hastalığın üstesinden geleceğini düşündük. Benzer hastalığa yakalananlardan uzun yaşaması kendine verdiği moral ve inatçılığının sonucu. Onu sevgi, saygı ve özlemle uğurluyoruz'' diye konuştu. Cumhuriyet gazetesi okuru 78 yaşındaki Sinan Er de babasından kalma bir alışkanlık olarak uzun zamandan beri Cumhuriyet gazetesi okuduğunu ve Som'un yazılarını yakından takip ettiğini söyledi. Er, çok istemesine rağmen içeri alınmadığı için hastanede ziyaret edemediği Som'u kaybetmekten üzüntü duyduğunu belirterek onun bütün yazılarını kesip saklayacağını ifade etti. Som'un cenazesi, dua okunmasının ardından alkışlar eşliğinde Şişli Camisi'ne götürülmek cenaze aracına kondu. Cumhuriyet gazetesi önündeki törene, Som'un eşi Harika, oğulları Haydar Can, Fikret Cem Som, CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek'in yanı sıra çok sayıda yakını, meslektaşları ve sevenleri katıldı.