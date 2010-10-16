Deniz Som son yolculuğuna uğurlandı

T24- Akciğer kanserinden dün hayatını kaybeden gazeteci-yazar Deniz Som'un cenazesi, İstanbul'da toprağa verildi.



Deniz Som için görev yaptığı Cumhuriyet gazetesinin ardından Şişli Camisi'nde tören düzenlendi.



Buradaki törende Som'un eşi Harika ve oğulları Haydar Can ile Fikret Cem Som, taziyeleri kabul etti.



Törende gazetecilere açıklama yapan CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek, Som'un cumhuriyet değerlerine ve Atatürk ilkelerine içten bağlı ve bunları savunan bir gazeteci olduğunu söyledi.



Özyürek, Som'un kimseye taviz vermediğini belirterek, ''İnancı doğrultusunda yaşadı, görevini yaptı, yazdı, çizdi. Büyük bir kayıp basın için, laik, demokratik Cumhuriyet'e inanan Atatürkçüler için. Hepimizin başı sağ olsun. Tanrı'dan rahmet diliyorum'' dedi.



Eski bakanlardan Ercan Karakaş da Som'un bir basın emekçisi olduğunu söyledi. Karakaş, Som'un mesleğini, düşünceleri doğrultusunda tutarlı bir şekilde sürdürdüğünü belirterek, en verimli çağında hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.



Deniz Som'un, iş hayatında fikirlerindeki ısrarcılığına karşın, özel hayatında insanlara çok olumlu yaklaştığını anlatan Karakaş, ''Büyük bir kayıp. Ailesine ve okurlarına başsağlığı diliyorum'' dedi.



Som'un eşi Harika Som da söyleyecek bir şey bulamadığını belirterek, ''Hepimizin başı sağ olsun'' diye konuştu.



Som'un büyük oğlu Haydar Can Som da tek bir cümle söyleyeceğini ifade ederek, ''Vatan sağ olsun'' dedi.



CHP İstanbul İl Başkanı Berhan Şimşek, eski DSP Genel Başkanı Zeki Sezer, Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Deniz Som'un yakınları ve meslektaşlarının katıldığı törene, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DSP Genel Başkanı Masum Türker, CHP Genel Sekreteri Önder Sav da çelenk gönderdi.



Som'un cenazesi, burada öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Nakkaştepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.



