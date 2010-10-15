T24 - Uzun süredir Akciğer kanseri tedavisi gören Cumhuriyet Gazetesi yazarı Deniz Som hayatını kaybetti.

Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören Deniz Som, Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi yoğun bakım servisinde solunum cihazına bağlı olarak uyutuluyordu. Som'un bu sabah saat 06:50'de hayatını kaybettiği açıklandı.

Som'un cenazesi yarın 11:30'da Cumhuriyet Gazetesi'nde yapılacak olan törenin ardından öğle vakti Şişli camiisinden alınarak Nakkaştepe'de defnedilecek.



Deniz Som kimdir?

Gazeteci-yazar Deniz Som, 9 Subat 1953'te baba tarafindan Üsküdarli, anne tarafindan Giritli bir ailenin çocugu olarak Istanbul'da dogdu.Kurtulus Savasi'na Kuvayi Milliyeci olarak katilan babasi Ali Haydar (1902-1987) Türkiye'nin ilk telsiz zabitlerindendi. Büyük Mübadele'de Hanya'dan Çanakkale'ye gelen annesi Fatma (1915-1988) ev kadiniydi.

Çocuklugunun ilk yillari babasinin görevi nedeniyle Antalya'da geçti. Antalya'da Dumlupinar Ilkokulu'nda ilk üç sinifi okuduktan sonra Üsküdar Sultantepe Ilkokulu'nu bitirdi. Kadiköy'de Marmara Koleji'nden mezun oldu ve simdiki adi Marmara Üniversitesi olan Istanbul Iktisadi ve Ticari Ilimler Akademisi'ne girdi.

1973 yilinda Cumhuriyet'te gazetecilige basladi. 1987'de Cumhuriyet'ten ayrildi;kisa sürelerde Söz, Hürriyet ve Günes gazeteleri ile Nokta dergisinde çalistiktan sonra 1993'te Cumhuriyet'e döndü.

Meslekte muhabirlikten yazi isleri müdürlügüne dek hemen her kademede çalisti. 1980'li yillarda dünyada soyu tükenen deniz kaplumbagalarinin Dalyan'daki üreme alanina yapilmak istenen turistik tesisi gündeme getirerek Türkiye'de Yesiller Partisi'nin kurulusuna giden yoldaki ilk kitlesel çevre eylemlerinin baslamasina neden oldu.

1994'ten beri Cumhuriyet gazetesinde Vaziyet kösesinde güncel yazilar yaziyor ve 2000 yilindan beri her hafta Herhangi Bir Yerde basligi ile röportajlar yapiyor.

Gazetecilige basladigi ilk yillarda Cumhuriyet ve Akbaba'da karikatürleri yayimlandi. Gazeteciligin yani sira televizyon ve radyo programlari hazirlayip sundu; gazetecilik ögrencilerine temel gazetecilik ve arastirmaci gazetecilik dersleri verdi. Televizyon dizisi Savci'nin senaryosunu Tülay Bilginer'le birlikte yazdi.

Son çikan kitaplari:



Rönesans'ta Neredeydin?, Sari Zaman, Yok Devenin Basi, Yedi Tepe Istanbul, Tepe Tepe Istanbul, Dere Tepe Anadolu...

Aldigi ödüllerden bazilari:



1977: Türkiye Spor Yazarlari Dernegi Inceleme Ödülü.

1979: Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Röportaj Ödülü.

1987: Türkiye Gazeteciler Crmiyeti Röportaj Ödülü.

1997: Kuvayi Medya Yilin Hasan Tahsinleri Ödülü.

1997: Türk Tabipleri Birligi Basin Saglik Ödülü.

1998: Kuvayi Medya Yilin Hasan Tahsinleri Ödülü.

1999: Doga Savasçilari Ödülü.

1999: Almanya ADD Ödülü.

2000: Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Röportaj Ödülü.

2003: Antalya Büyüksehir Belediyesi Ugur Mumcu Özel Ödülü. Çevre Mühendisleri Odasi Basin Ödülü.

1976 yilinda Harika Ulukut'la evlenen Deniz Som'un Haydar Can (1981) ve Fikret Cem (1991) adinda iki oglu var.





