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Çevre

Deniz seviyesi 1992 'den bu yana 8 santimetre yükseldi!

Son 10 yılda 303 milyar ton buzun eridi

29 Ağustos 2015 19:45

NASA, 1992 yılından bugüne kadar dünya genelinde denizlerin yaklaşık 8 cm (3 inç) havaların ısınması ve buzulların erimesi sonucunda yükseldiğini rapor etti. 2013 yılında Birleşmiş Milletler (BM) tarafından hazırlanan çalışmada, deniz seviyesinin bu yüzyılın sonunda 30 ila 90 cm artacağı öngörüldü. Ancak son araştırmaya göre, deniz seviyesinin yükselmesinin büyük olasılıkla bu aralığın üst ucunda gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Kuzeyormanlari.org'da yer alan habere göre, deniz seviyesinin yükselmesinde özellikle buzulların erimesi etkili oluyor. Ancak okyanusların ısınması ve buna bağlı olarak deniz suyunun genişlemesi de bir etken. Grönland’da kaydedilen erime de araştırmacıları endişelendiriyor. Son 10 yılda burada yılda ortalama 303 gigaton, yani 303 milyar ton buzun eridiği bildiriliyor. Antarktika’da eriyen buz miktarının ise yılda ortalama 118 gigaton olduğu kaydediliyor.

Florida sular altında kalabilir

NASA’nın bugüne kadar kaydettiği buz erimesinin de insanlığı ciddi sorunlarla karşı karşıya bıraktığı belirtiliyor. NASA’nın deniz seviyesinin yükselmesini inceleyen araştırma ekibinden Steve Nerem, şu ana kadarki küresel ısınmanın bile, deniz seviyesinin bir metreden fazla yükselmesine neden olacağının görüldüğünü söylüyor.

Örneğin ABD’de Florida Eyaleti’nin bu yüzden sular altında kalma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu vurgulayan Steve Nerem, “Gelecekte muhtemelen durum daha da kötü olacak” şeklinde konuşuyor.

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