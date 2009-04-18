Deniz Seki'yi şifreler yaktı

24 yıla kadar hapsi istenen Deniz Seki'nin torbacılardan 'Neşe'ye paspas 500 dolar' gibi ifadelerle çok miktarda uyuşturucu satın aldığı iddia edildi.



Sabah gazetesinin haberine göre, Jandarmanın ani baskınının ardından, "Kokain satın alıp içmek" ve "Başkalarına uyuşturucu temin etmek" suçlarından ceza evine gönderilen Deniz Seki'yle ilgili bilinmeyenler, hazırlanan iddianameye yansıdı. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Bilal Bayraktar tarafından hazırlanan 60 sayfalık iddianamede Seki'nin de aralarında bulunduğu 16'sı tutuklu 19 sanığa yönelik önemli iddialar var. İddianamenin 57'nci sayfasında, Seki'ye ait toplam 296 telefon görüşmesinin izlendiği belirtildi. Teknik takip sonucu Seki'nin neredeyse her gün kokain satın aldığı ve zaman zaman da kokaini şoförü Mecit Çam aracılığıyla aldırdığı vurgulandı. Hakkında 24 yıl hapis istenen şarkıcının, yüklü miktarda uyuşturucu alırken ödeme güçlüğü çektiği ve 'veresiye' aldığı öne sürüldü. Kokain alımında yüksek performans gösteren Seki'nin uyuşturucu tacirlerinden "bonus" diye tabir edilen hediye uyuşturucu madde aldığı da iddia edildi. İddialar arasında Seki'nin torbacı Sinan Yüksel ile samimiyetini artırması sonucunda, arkadaşları için de aracılık yapmaya başladığı ve uyuşturucu madde ihtiyacı olan kişilerin doğrudan Deniz Seki'yi aradığı da bulunuyor.



En yakınındakiler doğruladı



İddianamede, Deniz Seki'nin en yakınındaki şoförü, basın danışmanı, arkadaşı ve evinin temizliğini yapan Şengül Çam, tanık olarak alınan ifadelerinde, Deniz Seki'in Hüsnü Şenlendirici ile uyuşturucu kullandıklarını ve Seki'nin arkadaşlarına da uyuşturucu satın aldığını söyledi. Çam, "2-3 ay kadar önce ev temizliği yaparken yatak odasında içine kalem sokulmuş pet şişe gördüm. Bir keresinde de aynı şekilde çokça şişe gördüm. Deniz Seki'ye ne amaçla kullandığını sorduğumda, kokain içmekte kullandığını belirtti. Kendisinin Hüsnü Şenlendirici ile beraber kullandığını söyledi. Evde temizlik sırasında pet şişelerini yatak odasında bulurdum" dedi. İddianamede Seki'nin de ifadesinde, uyuşturucu kullandığını, arkadaşlarıyla zaman zaman uyuşturucu madde kullandıklarını, genelde uyuşturucu maddeleri kendisinin ısmarladığını, uyuşturucunun parasını da kendisinin ödediğini, uyuşturucuyu "Apo" kod adlı Abdullah Haner, "Murat" kod adlı Sinan Yüksel ve "Diyar" kod adlı kişilerden sağladığını söyledi. İddianamedeki 42 numaralı telefon görüşmesinde, "30 dakikaya Neşe'ye paspas 500 dolar" diyerek arkadaşı Neşe Ünal'a uyuşturucu siparişi verdiği, 43 numaralı telefon görüşmesinde, "8 taş 4 kuş" diyerek çok miktarda uyuşturucu istediği, bu görüşmenin devamında yaptığı 44 numaralı konuşmada ise "Hayır '7 artı 4 kuş' ben istemiyorum" diyerek arkadaşlarına uyuşturucu sipariş ettiği, 56 numaralı görüşmesinde ise "Oğlum ben kendime istemiyorum. Benim evde var" diyerek maddeyi arkadaşlarına istediği vurgulandı.





