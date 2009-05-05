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Deniz Seki'yi dostları unutmadı

Deniz Seki'yi Emel Müftüoğlu ve eski futbolcu Tanju Çolak ziyaret etti

05 Mayıs 2009 03:00

Kokain kullandığı ve temin ettiği iddiasıyla tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'na konulan Deniz Seki'yi Emel Müftüoğlu ve eski futbolcu Tanju Çolak ziyaret etti

Deniz Seki'nin yanında yaklaşık bir saat kalan Emel Müftüoğlu, "Kendisini çok zayıflamış gördüm. Morali yerindeydi. Kendisiyle beraber ailesi de mağdur oldu. Bu zor günleri geride bırakacağına inanıyoruz. Biz sanatçılar da arkadaşımızın sonuna kadar arkasındayız. Suçsuzluğuna inanıyoruz. Yakında sanatçı arkadaşlarımızla bir araya gelerek destek için konser vermeyi düşünüyoruz. Eğer Adalet Bakanlığı izin verirse de bu konseri cezaevinde yapmayı planlıyoruz" diye konuştu.

Tanju Çolak ise, "Sporcu biri olarak Deniz'i formda gördüm. Kendisi zayıflamış. Her gün spor yapıyormuş. Şu ana kadar da Kubat, Funda Arar, Ebru Gündeş gibi birçok arkadaşımız kendisini ziyaret etmiş. Bu güzel bir şey. Cezaevindeki psikolojisini tahmin edebiliyorum. Bu nedenle bütün sanatçıları destek vermeye çağırıyorum" dedi.

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