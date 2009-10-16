T24 LogoT24 Logo
Magazin

Deniz Seki'yi çıldırtan dedikodu!

Deniz Seki hapishaneden çıktıktan sonra Hüsnü Şenlendirici ile yeniden barıştığı dedikodularını yalanladı.

16 Ekim 2009 03:00

Deniz Seki hapishaneden çıktıktan sonra en çok dedikodular yüzünden bunalıyor. Seki, basın danışmanı aracılığıyla açıklama yaparaki, Hüsnü Şenlendirici ile yeniden barıştığı iddialarını yanıtladı.

218 gün kaldığı cezaevinden 20 gün önce çıkan popçu Deniz Seki'nin bazı internet sitelerinde eski sevgilisi Hüsnü Şenlendirici'ye "Annemin yanındayım kurtulur kurtulmaz yanına geleceğim" diye mesaj attığı, Şenlendirici'nin de mesajları arkadaşlarına gösterip 'Ne yapacağım ben, bu kadından kurtulamıyorum' dediği iddia edildi.

Seki yalanladı

Bunun üzerine Sapanca'dan Kuruçeşme'deki evine geri dönen Seki, basın danışmanı aracılığıyla dedikoduyu yalanladı. Seki, Hüsnü Şenlendirici ile yeniden görüştüğü iddialarına sinirlenip 'Annem ve iki kardeşimle Kuruçeşme'deki evimdeyiz, kimseyle görüşmedim ve de mesaj çekmedim. Üstelik annemden kurtulayım gibi iğrenç bir cümleyi kullanmam" diyen Seki, evden dışarıya bile çıkmadığını belirtti.

Evde teklifleri değerlendiriyor

Henüz sokağa çıkmaya hazır olmayan Deniz Seki ilk konserini Kurban Bayramı'nda vermeyi düşünüyor. Sanatçıya özellikle KKTC'deki casinolardan talep geliyor. Seki, gelen teklifleri değerlendirmeye alıyor. Henüz ofis kullanmayan popçu, menajerini ve basın danışmanını da evinde ağırlıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24