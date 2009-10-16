Deniz Seki'yi çıldırtan dedikodu!

Deniz Seki hapishaneden çıktıktan sonra en çok dedikodular yüzünden bunalıyor. Seki, basın danışmanı aracılığıyla açıklama yaparaki, Hüsnü Şenlendirici ile yeniden barıştığı iddialarını yanıtladı.



218 gün kaldığı cezaevinden 20 gün önce çıkan popçu Deniz Seki'nin bazı internet sitelerinde eski sevgilisi Hüsnü Şenlendirici'ye "Annemin yanındayım kurtulur kurtulmaz yanına geleceğim" diye mesaj attığı, Şenlendirici'nin de mesajları arkadaşlarına gösterip 'Ne yapacağım ben, bu kadından kurtulamıyorum' dediği iddia edildi.



Seki yalanladı



Bunun üzerine Sapanca'dan Kuruçeşme'deki evine geri dönen Seki, basın danışmanı aracılığıyla dedikoduyu yalanladı. Seki, Hüsnü Şenlendirici ile yeniden görüştüğü iddialarına sinirlenip 'Annem ve iki kardeşimle Kuruçeşme'deki evimdeyiz, kimseyle görüşmedim ve de mesaj çekmedim. Üstelik annemden kurtulayım gibi iğrenç bir cümleyi kullanmam" diyen Seki, evden dışarıya bile çıkmadığını belirtti.



Evde teklifleri değerlendiriyor



Henüz sokağa çıkmaya hazır olmayan Deniz Seki ilk konserini Kurban Bayramı'nda vermeyi düşünüyor. Sanatçıya özellikle KKTC'deki casinolardan talep geliyor. Seki, gelen teklifleri değerlendirmeye alıyor. Henüz ofis kullanmayan popçu, menajerini ve basın danışmanını da evinde ağırlıyor.

