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Deniz Seki'ye kötü haber

Uyuşturucu operasyonu kapsamında tutuklanan Deniz Seki’nin 8,5 yıldan 24,5 yıla kadar hapsi istendi

11 Nisan 2009 03:00

Uyuşturucu operasyonu kapsamında tutuklanan Deniz Seki’nin 8,5 yıldan 24,5 yıla kadar hapsi istendi. 

Deniz Seki hakkında yürütülen soruşturmayı tamamladı. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Bilal Bayraktar tarafından hazırlanan iddianamede, Seki’nin TCK’ nın 188/3-4 ve 191/1 maddeleri uyarınca cezalandırılması istendi.
 
İddianame 19 kişi hakkında hazırlandı. Daha önce uyuşturucu madde kullandığı gerekçesiyle ifadesine başvurulan sanatçı Hüsnü Şenlendirici hakkındaki dosya ise ayrıldı. TCK’ da “uyuşturucu ticareti yapmak ve kullanmak için uyuşturucu bulundurmak veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçlarını kapsayan bu maddelere göre Deniz Seki’nin 8,5 yıldan 24,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. 

Jandarma operasyonu kapsamında gözaltına alınan ve başkalarına vermek için uyuşturucu madde bulundurmak suçlarından tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edilen Deniz Seki, Mahkeme sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı.Savcılığın itirazı üzerine yakalama emri çıkarılan ve tekrar hakim karşısına çıkarılan Seki, tutuklanarak Bakırköy Cezaevi’ne gönderilmişti.

Seki, mahkeme sorgusunda, mesleğinin sanatçı, aylık gelirinin 20 bin TL olduğunu söylemişti. Hiçbir örgüte üye olmadığını belirterek kimse için uyuşturucu madde temin etmediğini de kaydetmişti. Son dönemlerde yaşadığım sıkıntıların etkisiyle uyuşturucu kullandığını ifade etti ve şunalrı söyledi: “Şu anda bundan dolayı pişmanım. Bir sanatçı olarak bu durumda olmaktan da büyük üzüntü duyuyorum. Kimseye menfaat karşılığı uyuşturucu temin etmiş değilim. Bir daha uyuşturucu kullanmayacağım'

İstenen cezalar

MADDE 188 (Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti)

(3) Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran kişi, beş yıldan on beş yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(4) Uyuşturucu maddenin eroin, kokain, morfin veya baz morfin olması hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.

MADDE 191 (Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak)

(1) Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi, bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Kendisi tarafından kullanılmak üzere uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi doğuran bitkileri yetiştiren kişi, bu fıkra hükmüne göre cezalandırılır.


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