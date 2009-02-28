Deniz Seki'ye ailesi de kırgın

Deniz Seki'nin 'uyuşturucu temin etmekten' hapse girmesi Seki Ailesi'ni ayağa kaldırdı. Bazı aile büyükleri popçuyla görüşmeme kararı aldı.



Popçu Deniz Seki, uyuşturucu yüzünden hapse girince Seki Ailesi küplere bindi. Akşam'ın haberine göre; ünlü popçunun yakın bir akrabası, 'Deniz'e aile içinde büyük tepki var. Onunla aynı soyadı taşıyan avukat amcaları ve işadamı olan yakın akrabaları adının böyle bir olayla anılmasına büyük tepki gösterdi. Aile arasında büyük kavga ve huzursuzluk çıktı. 'Nasıl olur da bizim ismimizi lekeler' diyen bazı akrabalar Deniz ile bir daha görüşmeme kararı aldı' dedi.

Romanlar boşanmaz kızım



Ailenin, Hüsnü Şenlendirici'yle yaşadığı ilişki nedeniyle Seki'ye zaten kızgın olduğunu söyleyen yakını, 'Dayıları ve amcaları Deniz'e defalarca 'Bak kızım hata yapıyorsun. Evli bir adamın yuvasını yıktın. Başkalarının mutsuzluğu üzerine mutluluk inşa edemezsin. Hem Romanlar'da boşanma yoktur' dediler. Deniz buna rağmen burnunun dikine gitti. Şimdi tüm aile büyükleriyle arası açık' diye konuştu.

