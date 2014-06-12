Deniz Seki'nin şoförü teslim oldu

Dönemin özel yetkili İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi, ‘uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan Deniz Seki’ye altı yıl üç ay ve şoförü Mecit Çam’a üç yıl bir buçuk ay hapis cezası vermiş, karar Yargıtay tarafından onanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İnfaz Birimi Savcılığı, iki isim hakkında 30 Mayıs'ta yakalama emri çıkardı.

Seki'nin şoförü Mecit Çam, iki gün sonra Gebze Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Çam, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevkinin ardından tutuklandı.

Şarkıcı Deniz Seki ise, aradan 11 gün geçmesine rağmen hakkında yakalama emri çıkaran infaz savcılığına bugüne dek herhangi bir belge sunmadı veya herhangi bir açıklama yapmadı.

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 16. maddesine göre, haklarında yakalama emri çıkarılan hükümlüler, sadece belgeledikleri 'hamilelik' ve 'hayati tehlike barındıran hastalık' durumlarında infaz erteletebiliyor.