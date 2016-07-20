T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

"Deniz Seki'nin davasına bakan hâkim ve savcılar da gözaltında" iddiası

Deniz Seki'nin kardeşleri: Ömrümüzden 8 sene çaldılar

20 Temmuz 2016 18:42

'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçlamasıyla Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan şarkıcı Deniz Seki'nin davasına bakan hâkim ve savcıların da darbe girişimi sonrası yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı iddia edildi.

Deniz Seki'nin kardeşleri Serdar ve Serkan Seki "Soruşturma savcısı' Bilal Bayraktar, 'hükmü veren hakimler' Osman Kaya ve Eşref Aksu, 'duruşma savcısı' Salim Duran, "lehe temyizi geri çeken' Sadrettin Sarıkaya gözaltında! AİHM'nin ihlal kararı vermesine neden olanlar da bunlar! Ömrümüzden 8 sene çalanlar da bunlar!" yazdı.

 

"İlahi adalette zamanaşımı yoktur"

15 Temmuz askeri darbe girişimi sonrası Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nda 'Paralel Yapı' üyesi olduğu belirtilen 2 bin 745 hakim ve savcı için gözaltı kararı çıkmıştı.Serdar veSerkan Seki şu anda gözaltında olan ve ablası adına mahkumiyet kararı veren savcı ve hakimlerin de bu listede olduğuna dikkat çekti ve yaşananlar sonrası "İlahi adalette zaman aşımı yoktur" yorumunu yaptı.

ETİKETLER

Deniz Sekiuyuşturucu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24