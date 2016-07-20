"Deniz Seki'nin davasına bakan hâkim ve savcılar da gözaltında" iddiası

'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçlamasıyla Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan şarkıcı Deniz Seki'nin davasına bakan hâkim ve savcıların da darbe girişimi sonrası yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı iddia edildi.

Deniz Seki'nin kardeşleri Serdar ve Serkan Seki "Soruşturma savcısı' Bilal Bayraktar, 'hükmü veren hakimler' Osman Kaya ve Eşref Aksu, 'duruşma savcısı' Salim Duran, "lehe temyizi geri çeken' Sadrettin Sarıkaya gözaltında! AİHM'nin ihlal kararı vermesine neden olanlar da bunlar! Ömrümüzden 8 sene çalanlar da bunlar!" yazdı.

"İlahi adalette zamanaşımı yoktur"

15 Temmuz askeri darbe girişimi sonrası Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nda 'Paralel Yapı' üyesi olduğu belirtilen 2 bin 745 hakim ve savcı için gözaltı kararı çıkmıştı.Serdar veSerkan Seki şu anda gözaltında olan ve ablası adına mahkumiyet kararı veren savcı ve hakimlerin de bu listede olduğuna dikkat çekti ve yaşananlar sonrası "İlahi adalette zaman aşımı yoktur" yorumunu yaptı.