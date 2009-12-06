Deniz Seki'den tahliye sonrası ilk konser

T24 - Şarkıcı Deniz Seki, cezaevinden tahliye edildikten sonra İstanbul'daki ilk konserini İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi'nde verdi.Karelerle Deniz Seki/Foto Galeri
Sahneye, sözlerini cezaevinde yazdığını belirttiği "Bitti" şarkısıyla çıkan Seki'nin, parçayı seslendirirken gözyaşlarını tutamadığı görüldü.
Seki, sözlerini yazdığı ve Gülben Ergen'in yorumladığı bir şarkıyı da sahneye davet ettiği Ergen ile birlikte seslendirdi.
Konseri, Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan, Yaşar, Bengü, Selahattin Alpay ve Emel Müftüoğlu gibi sanatçıların da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli izledi.