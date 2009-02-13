Deniz Seki'den ilk açıklama

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, kokain kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındı.



Geceyarısı başlatılan ve birçok ilçede eşzamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda, Seki'nin yanısıra, torbacı olarak adlandırılan 19 kokain satıcısının da yakalandığı öğrenildi.



Jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şarkıcı Deniz Seki, sağlık kontrolünden geçirildi.



Seki, gözaltında tutulduğu Zekeriyaköy Jandarma Karakolu'ndan çıkarılarak Kumköy Sağlık Ocağına getirildi. Gazetecilerin sorularını yanıtlamayan Seki, sağlık kontrolünün ardından Kilyos Jandarma Karakolu'na götürüldü.



Operasyonda uyuşturucu aparatları bulunduğu yolundaki sorular üzerine Seki "'Aparat, maparat bulunmadı, nereden uyduruyorsunuz?' yanıtını verdi.



Bu arada Seki, Zekeriyaköy Jandarma Karakolu'nda tutulurken sevgilisi Hüsnü Şenlendirici buraya gelerek görüşme talebinde bulundu. Ancak Şenlendirici, 'Sadece avukatı görebilir' gerekçesiyle içeri alınmadı.



Seki'nin Kuruçeşme'deki evinde ise sessizlik hakim. Komşuları öğle saatlerinde jandarmanın evde arama yaptığını belirtirken Seki'nin ise birkaç gündür evde olmadığını söyledi.



