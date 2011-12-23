Deniz Seki tehdit edildi iddiası



T24 - Deniz Seki'nin sevgilisi Ali Turan'ın eski kız arkadaşı tarafından tehdit edildiği öne sürüldü. Geçtiğimiz aylarda Turan'dan evlilik teklifi aldığı iddia edilen Seki'yi Turan'ın eski kız arkadaşı Ayşe Yıldız'ın aradığı öne sürüldü.





Habertürk'ün haberine göre olaylar şöyle gerçekleşti: "Ayşe Yıldız, Deniz Seki'yi aradı ve Ali Turan'la evlenmemesi için tehdit etti. Deniz Seki de bu konuşmanın üzerine Ali Turan'ı arayarak bu olayın ne demek olduğunu sordu. Ali Turan ise Ayşe Yıldız'a ulaştı ve "Biz seninle ayrıldık, Deniz'i seviyorum, evleneceğiz. Seninle ilişkimiz bitti" dedi.



Turan ve Seki arasında daha önce de bu konuyla ilgili bir tartışma olduğu öne sürülmüştü. Hatta Venedik'e tatile giden ikilinin tatili, Ali Turan'ın Ayşe Yıldız ile mesajlaşması nedeniyle zehir olmuştu. Bu olayın üzerine futbolcu yeni otomobilinin plakasını "DA" yaptırmıştı.



Bu arada Ayşe Yıldız, Turan’ın kendisini terk edip Seki’yle beraber olmaya başladığını ama buna rağmen kendisini hâlâ aramaya devam ettiğini öne sürdü.







