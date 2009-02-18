Deniz Seki, Şenlendirici'yi görmek istemedi

Şarkıcı Deniz Seki, uyuşturucu operasyonundan serbest bırakıldıktan sonra sevgilisi Hüsnü Şenlendirici’yi görmek istemedi.



Geçen cuma günü düzenlenen kokain operasyonunda 16 kişiyle birlikte gözaltına alınan Deniz Seki, "Suçum sadece uyuşturucu kullanmak, kimse için uyuşturucu madde temin etmedim. Pişmanım, bir daha kullanmayacağım" diye ifade verdikten sonra önceki gün mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Seki, serbest bırakıldıktan sonra sevgilisi Hüsnü Şenlendirici’yi görmek istemedi.



Gözaltında tutulduğu sürece jandarmanın kapısının önünde bekleyen Şenlendirici’nin mahkeme çıkışında sevgilisinin yanında olmaması, Seki’nin mahkemeden annesinin evine gitmesi, Şenlendirici ile görüşmemesi, ayrılık iddialarını da güçlendirdi. İddiaya göre Şenlendirici, avukat aracılığıyla Seki’ye "Sorgu sırasında benim ismimi okumasın, yanarım" diye haber gönderdi, buna çok kırılan ünlü şarkıcı sevgilisiyle en azından şimdilik görüşmeme kararı aldı.