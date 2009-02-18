T24 LogoT24 Logo
Magazin

Deniz Seki, Şenlendirici'yi görmek istemedi

Şarkıcı Deniz Seki, uyuşturucudan serbest bırakıldıktan sonra sevgilisi Hüsnü Şenlendirici’yi görmek istemedi.

18 Şubat 2009 02:00

Şarkıcı Deniz Seki, uyuşturucu operasyonundan serbest bırakıldıktan sonra sevgilisi Hüsnü Şenlendirici’yi görmek istemedi. 
 
Geçen cuma günü düzenlenen kokain operasyonunda 16 kişiyle birlikte gözaltına alınan Deniz Seki, "Suçum sadece uyuşturucu kullanmak, kimse için uyuşturucu madde temin etmedim. Pişmanım, bir daha kullanmayacağım" diye ifade verdikten sonra önceki gün mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Seki, serbest bırakıldıktan sonra sevgilisi Hüsnü Şenlendirici’yi görmek istemedi.

Gözaltında tutulduğu sürece jandarmanın kapısının önünde bekleyen Şenlendirici’nin mahkeme çıkışında sevgilisinin yanında olmaması, Seki’nin mahkemeden annesinin evine gitmesi, Şenlendirici ile görüşmemesi, ayrılık iddialarını da güçlendirdi. İddiaya göre Şenlendirici, avukat aracılığıyla Seki’ye "Sorgu sırasında benim ismimi okumasın, yanarım" diye haber gönderdi, buna çok kırılan ünlü şarkıcı sevgilisiyle en azından şimdilik görüşmeme kararı aldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24