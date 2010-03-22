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Deniz Seki program yapacak

Şarkıcı Deniz Seki, suskunluğunu bir televizyon programıyla bozuyor.

22 Mart 2010 02:00

T24 - Şarkıcı Deniz Seki, suskunluğunu bir televizyon programıyla bozuyor.


Cezaevinden çıkmasının ardından bir dizi konser veren, ardından sessizliğe bürünen Deniz Seki, yepyeni bir projeyle dönüyor. Ayakligazete.com'un haberine göre, güzel şarkıcı, geçtiğimiz akşam Bebek Balıkçısı'nda yemek yerken görüntülendi. Mekanın çıkışında soruları yanıtlayan Deniz Seki, yeni müjdesini verdi. "İş toplantısıydı" diyen Deniz Seki, TV8 kanalının yöneticileriyle bir araya geldiğini, televizyon programı yapmaya hazırlandığını söyledi. Seki, film projesiyle ilgili görüşmelerin de sürdüğünü belirtti.

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