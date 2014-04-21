Deniz Seki: Namusum ve şerefim üzerine söylüyorum, uyuşturucu ticareti yapmadım

Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasını onadığı şarkıcı Deniz Seki, “Namusum ve şerefim üzerine uyuşturucu ticareti yapmadım” dedi. Seki, uyuşturucu kullanmış olmasını ise, “Çok kısa bir dönem, yıllar önce, bu hatayı yaptım” dedi.

CNN Türk’te Cüneyt Özdemir'in sunduğu 5N1K programına katılan Deniz Seki’nin açıklamalarından satır başları şöyle:

“Temin etti dediler. Ticaretini yaptı dediler.”

“Temin ettiğim kişiler beraat ettiler. Onlar beraat ettiler, ama ben temin etmişim ya, ben hapis cezası alıyorum.”

“Anayasa mahkemesine, çok kısa bir dönem yıllar öce bu hatayı yaptım.”

“Tabi ki de bilmiyordum. Bu işin ticaret yanını örgütle anıldı. Benim dosyamı örgütten ayırmadılar.”

“Yeniden yargılanmak istiyorum, konuşacaklarım var, anlatacaklarım var.”

“Deniz Seki olmasam böyle olmazdı diye düşünüyorum.”