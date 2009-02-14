Deniz Seki kokainden gözaltında

Deniz Seki fotoğrafları - FOTOGALERİ

İddiaları yalanladı

19 kişi göz altına alındı

Otelden alınmış

Evinde gözaltına alınan Seki'nin sadece kokain kullanıcısı olmadığı diğer kullanıcılara da kokain temin ettiği öne sürüldü.İl Jandarma ekipler tarafından Arnavutköy'deki evinde yapılan aramanın ardından gözaltına alınan Seki, daha sonra Zekeriyaköy Jandarma Karakoluna götürüldü.Operasyonda uyuşturucu aparatları bulunduğu yolundaki sorular üzerine Seki "'Aparat, maparat bulunmadı, nereden uyduruyorsunuz?' yanıtını verdi.Deniz Seki, kontrolün ardından jandarma tarafından Kilyos Jandarma Karakolu'na götürüldü. Ünlü şarkıcının burada sorgusuna başlandı. Bu arada, operasyonla ilgili olarak Seki'nin sevgilisi klarnetçi Hüsnü Şenlendirici'nin de ifadesine başvurulacağı öğrenildi.Şarkıcı Deniz Seki'nin de gözaltına alındığı uyuşturucu operasyonunun, 3 ilde eş zamanlı gerçekleştirildiği bildirildi. Toplam 19 kişi göz altına alındı.Alınan bilgiye göre, İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde ticareti yapan, ''Kedi Murat'' kod adlı Hakan Ç. liderliğinde bir organize suç örgütü tespit edildi.Örgütle ilişkili kişilerin kimliklerini belirlemek, örgüt faaliyetlerini ortaya çıkarmak ve suç unsuru maddelere el koymak amacıyla istihbari faaliyetlere başlayan jandarma ekipleri, yaptıkları teknik takip ve diğer çalışmalar sonucunda, operasyon için Beşiktaş'taki İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesinden arama ve el koyma kararı aldı.Jandarma ekipleri, alınan karara istinaden yaklaşık 200 jandarma personelinin katılımıyla Diyarbakır ve Ankara ile İstanbul'un Şişli, Bahçelievler, Beşiktaş, Eyüp, Kadıköy, Fatih, Kağıthane, Küçükçekmece, Sarıyer ve Bağcılar ilçelerindeki 18 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.Öte yandan aynı operasyon kapsamında üç ilde 18 ayrı yerde arama yapıldı. 45 gram toz kokain, 38 adet taş kokain, 11 gram plaka esrar, 108 gram toz esrar, 5 gram kubar esrar, 1 adet Ecstasy ele geçirildi.Deniz Seki’nin 3 gündür bir bayan arkadaşıyla Les Ottomans Otel’de kaldığı öğrenildi. Jandarmanın ünlü şarkıcıyı sabah 06.00 sıralarında otelden alıp, evine götürdüğü ve 6 saat arama yaptığı belirtiliyor. Dün sevgilisiyle görüşmek isteyen Hüsnü Şenlendirici ise, jandarmanın “sadece avukatı görüşebilir” sözü üzerine geri dönmek zorunda kaldı