Deniz Seki: Kokain kullandım

Seki: İçiciyim, çok pişmanım



Deniz Seki mahkemedeki ifadesinde şunları söyledi: "Hiçbir örgüte üye değilim. Kimse için uyuşturucu madde temin etmedim. Son dönemde yaşadığım sıkıntıların etkisiyle uyuşturucu kullandım. Şimdi pişmanım. Bir sanatçı olarak bu durumda olmaktan büyük üzüntü duyuyorum. Suçum uyuşturucu kullanmaktan ibarettir. Bir daha uyuşturucu kullanmayacağım."



Mahkemenin kararının ardından adliyeden ayrılan Deniz Seki, gazetecilerin soruları üzerine, daha sonra bir basın açıklaması yapacağını söyledi.



SMS'lerin gizemi çözülemedi



Kokain operasyonu kapsamında gözaltına alınan Deniz Seki ile ilgili olarak ifadesine başvurulan şarkıcı Demet Akalın, kokain kullandığı için sorgulandığı iddialarına tepki gösterdi.



Turkcell bayisinde çalışan Can Akyüz isimli hayranın yardımıyla, Seki'nin sevgilisi Hüsnü Şenlendirici'ye a telefon kayıtlarını yasadışı bir yöntemle öğrenmesin yardımcı olduğu gerekçesiyle sorgulandığı ortaya çıkan Akalın, şunları söyledi; "Beni karakola davet ettiler. Sizin de gazetenizde-yazdığınız konuyu sordular. Benim yazdığınız konuyu sordular. Benim yaptığım casusluk falan değil. Yaptığım şey Turkcell'in 2222'ye mesaj atıp bir numaranın kime ait olduğu öğrenmekte farklı değil. Ortada yasadışı bir şey yok. İki gün sonra zaten savcılığa gidecek olan ifademde aynı şeyler olacak. Klavye bozuk olduğu için karakolda biraz fazla kaldım? Bunu da yanlış anladılar. Allah kurtardı. Bu konuları unutup normal yaşamıma dönmek istiyorum. Gazetelerde kokain kullandığım da yazılmış. Bırakın uyuşturucuyu, sigara dahi içmem



Yeşim Salkım’dan Seki’ye destek



14 Şubat için Kıbrıs Jasminecort Hotel’le anlaşması olan Deniz Seki’nin yerine Yeşim Salkım sahneye çıktı. Bazı müşterilerin Deniz Seki’ye laf atması üzerine Yeşim Salkım, "O da bir annenin evladı. Ona kötü günlerinde destek olmalıyız" diyerek Seki’ye bir şarkı yolladı. Yeşim Salkım’ın bu davranışı salonda alkışlarla destek gördü.





Beşiktaş’taki İstanbul Adliyesinde savcılık sorgularının ardından tutuklanmaları istemiyle İstanbul Nöbetçi 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen şarkıcı Deniz Seki’nin de aralarında bulunduğu 16 kişinin işlemleri tamamlandı.Mahkeme, bu kişilerden Hakan Çinar, Abdullah Haner, Adem Çakır, Baki Cengiz Uyaran, Fikret Bilen, Hasan Çelik, Mehmet Kaya, Mehmet Rıza Doğru ve Sinan Yüksel’in tutuklanmasına karar verdi. Deniz Seki’nin de aralarında bulunduğu 7 kişi ise serbest bırakıldı.