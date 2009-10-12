Cezaevinden çıktığı günden bu yana kaldığı Sapanca'dan ayrılan Deniz Seki İstanbul'a döndü. Ünlü şarkıcı hemen yeni albümü için çalışmalara başlayacak.



Uyuşturucu kullanmak ve temin etmek iddiasıyla 218 günlük tutukluluk sürecinin ardından geçtiğimiz hafta serbest kalan Deniz Seki, kardeşleri ve annesi ile Sapanca Gölü'ne yakın Zeliş'in Çiftliği'nde gözlerden uzak bir tatil yapıyordu. Seki, hafta sonu bir hafta kaldığı çiftlikten ayrılarak bir başka çiftlik evine geçti ve dün akşam da İstanbul'a döndü. Sanatçının Kuruçeşme'de bulunan evine giden erkek kardeşleri de Seki'nin özel eşyalarını ve gitarını eve bıraktı. Seki, evinde bir-iki gün dinlendikten sonra orkestrasıyla toplantı yapacak ve yeni albüm çalışmalarına başlayacak. Öte yandan, cezaevinden çıkan sanatçıya, konser teklifleri yağıyor.

