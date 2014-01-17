Fazla kilolarında kurtulmak için ünlülerin yaşam koçu Şeyda Coşkun’un eski bir çalışanıyla anlaşan Deniz Seki, iki ayda 14 kilo verdi. 38 bedene düşünce modacısının kapısını çaldı.

Akşam gazetesinin haberine göre, baskülde 84’ü gören şarkıcı 70 kiloya düştü. Sabahın erken saatlerinde Bebek-Tarabya arası yürüyen, yaşam koçunun diyet listesine harfi harfine uyan Deniz Seki’nin 8 kilo fazlası kaldığı öğrenildi. Seki, haftasonu vereceği konser öncesi modacısı Gülşah Saraçoğlu’nun atölyesine giderek 38 beden kıyafet sipariş etti. Saraçoğlu, Seki’nin son halinin fotoğrafını çekip instagram hesabından paylaştı.

Mehmet Ali Erbil’in eski eşi Tuğba Coşkun’un kardeşi olarak ünlenen Şeyda; Hadise, Hacı Sabancı, Gülben Ergen, Gülşen, Dilara Endican gibi isimleri forma soktu. Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü’nü bitiren Şeyda Coşkun’un tarifesi 6 bin liradan başlıyor.