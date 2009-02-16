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Deniz Seki için tutuklama istendi

Uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan şarkıcı Deniz Seki, savcıya ifade verdi. Savcı, Seki'nin tutuklanmasını istedi

16 Şubat 2009 02:00

Jandarmanın İstanbul, Ankara ve Diyarbakır'da eş zamanlı olarak düzenlediği uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan şarkıcı Deniz Seki  dahil 17 kişi tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi...

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlanan Deniz Seki, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Seki, savcı, hakim ve personelin kullandığı Çırağan Caddesi üzerindeki kapıdan adliye binasına alındı.

Bu arada, klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici'nin de sabah saatlerinde adliyeye geldiği ve bir süre kaldıktan sonra ayrıldığı öğrenildi.

Jandarmanın İstanbul, Ankara ve Diyarbakır'da eş zamanlı olarak düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınanlardan 17'si adliyeye sevk edildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlanan 17 kişi, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Nezarethaneye alınan bu kişilerin, adli tabiplikte sağlık kontrolünden geçirilmesinden sonra ifadelerinin alınması bekleniyor. 

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