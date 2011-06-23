Deniz Seki: Hüsnü kokain kullanıyordu

T24- Uyuşturucudan gözaltına alınan ve bir süre hapis yatan Deniz Seki, o dönemdeki sevgilisi Hüsnü Şenlendirici için iki yıla kadar hapis talebiyle açılan davada tanıklık yaptı.







İstanbul jandarması, 2009’un Şubat ayında düzenlendikleri operasyonda, aralarında popçu Deniz Seki’nin bulunduğu toplam 18 kişiyi, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına aldı. Seki’nin gözaltına alındığı 14 Şubat 2009 “sevgililer günü”nde Zekeriyaköy Jandarma Karakolu’na gelen Şenlendirici, soyadı tutmadığı gerekçesiyle içeri alınmadı. Şenlendirici, konuyla ilgili soru yönelten gazetecilere, “Kokainden gözaltına alındığını duydum. Öyle olsaydı beni niye almadılar?” yanıtını verdi. Şenlendirici’nin basına yansıyan bu sözlerini ihbar kabul eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, jandarmaya talimat vererek ünlü müzisyenin ifadesinin alınmasını istedi.

Şenlendirici ifadesini değiştirmişti

Jandarma karakolunda, ilk önce uyuşturucu kullanmadığını iddia eden Şenlendirici, “Diyar” isimli satıcı ile yaptıkları telefon görüşmesi kaydının dökümünün kendisine okutulması sonrasında ifadesini değiştirdi.

“Uyuşturucu çeşitlerinden birisinden göndermişti. Biz de kullandıktan sonra beğenmedik. Şikayet amaçlı kendisini arayıp tartışmıştık” diyen Şenlendirici, uyuşturucu alımı, Seki’nin satıcılar ile yaptığı telefon görüşmeleri ile ilgili sorulan diğer soruları ise genelde “Hatırlamıyorum” şeklinde yanıtladı. Karakolda bu şekilde ifade veren Şenlendirici, mahkemede şaştı: “Uyuşturucu madde kullanmam, zararlarını bilirim. Hatta benim 14 yaşında çocuğum vardır. Öncelikle ona iyi bir isim bırakmak zorundayım. Deniz ile zaten şu an sıkıntılı bir durumumuz var, bu sıkıntının sebebi de bu tip madde kullanımından şüphelenmemdir.” Bu ifadeninin ardından bir daha da Deniz Seki’nin kapısını çalmadı.

Seki tanık oldu

Soruşturmayı yürüten İstanbul Savcılığı, Şenlendirici ile Seki’nin arkadaşı Neşe Ünal’ın dosyasını, ana dosyadan ayırarak, “görevsizlik” kararıyla Sarıyer Cumhuriyet Savcılığı’na gönderdi. Soruşturma, 2009’un Haziran’ında tamamlandı. Şüpheliler, Şenlendirici ve Ünal hakkında, TCK’nın 191’inci maddesi uyarınca, “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak” suçundan 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle kamu davası açıldı. Mahkeme, yaklaşık 1 yıl önce görülen duruşmada, şüpheli Şenlendirici’nin uyuşturucu kullanıp kullanmadığıyla ilgili bilgisine başvurulmak üzere eski sevgilisi Deniz Seki’nin “tanık” olarak dinlenilmesine karar verdi.

'Kullandığı madde kokaindir'

Seki, mahkemenin bu çağrısına geçtiğimiz günlerde uydu. Mahkemenin tayin ettiği duruşma gününde yurt dışında olacağını beyan eden Seki, mahkemeden ifadesinin celse arasında alınması talebinde bulundu. Talebi kabul edilen Seki, eski sevgilisi Şenlendirici aleyhinde ifade verdi: “Neşe Ünal ile Hüsnü Şenlendirici’yi sanat camiasından tanırım. Ben, bahsedilen tarihlerde Hüsnü Şenlendirici ile aynı evde yaşıyordum. Bu dönemde Hüsnü, uyuşturucu madde kullanıyordu. Kullandığı madde kokaindir. Ayrıca Neşe Ünal’ın da uyuşturucu madde kullandığına şahit oldum. Neşe’nin kullandığı madde esrardı.”





