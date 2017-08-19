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Deniz Seki, hem ağlattı, hem güldürdü

Yaşar ANTER/BODRUM(Muğla), (DHA)- BODRUM'da 3 yıl aradan sonra konser veren Deniz Seki, şarkı aralarında gözyaşlarına boğuldu

19 Ağustos 2017 13:31

Yaşar ANTER/BODRUM(Muğla), (DHA)- BODRUM\'da 3 yıl aradan sonra konser veren Deniz Seki, şarkı aralarında gözyaşlarına boğuldu. Eğlenceli şarkılarında, oyunuyla beğenilen Seki, hayranlarına keyifli bir gece geçirtti.
Deniz Seki, Bodrum Antik Tiyatro\'da konser verdi. Pınar Altuğ, kızı Su Atacan, Çağla Şikel, Şikel\'in annesi Asuman Şikel, Ender Saraç ve eşi Benan Saraç\'ın da aralarında bulunduğu yaklaşık 1500 kişi konseri izledi. Gecede ilgi toplayan Çağla Şikel ise konser öncesi hayranlarının birlikte selfie tekliflerini geri çevirmedi.
\"ŞİMDİLİK EVLİLİK YOK\"
Konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Deniz Seki, Antik Tiyatro\'da ilk kez konser vereceğini ve çok heyecanlı olduğunu söyledi. Seki, \"En çok şarkı söylemeyi ve sevenlerimle birlikte onların alkışlarını özledim. Başka bir şeye de özlem duymadım. Evlilik konusu ise şu anda gündemde yok. Çünkü önümde kardeşim Serkan\'ın 5 Kasım\'daki düğünü var. Ondan sonra düşüneceğiz. Bugün çok heyecanlıyım\" dedi.
Ardından sahne alan Seki, \'Suya Hapsettim\', \'Bu Sevda Bu Şehir\'e Sığmaz\', \'Masal\', \'Nerelerdeydin\' ve \'Canımın Acısını Ben Bilirim\' adlı şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyledi. Seki, şarkılarında hem oynadı hem oynattı. Şarkı aralarında yaptığı duygusal konuşmalara hem ağladı hem de izleyenlerini ağlattı. Seki, \"Sizleri alkışlarınızı, buradaki dostlarımı gerçekten çok özledim. Bugün beni yalnız bırakmadığınız için size çok teşekkür ediyorum. Güzel bir gece olsun\" dedi. Deniz Seki, 25 Ağustos\'ta Çeşme Açık Hava Tiyatrosu\'nda konser vereceğini söyledi.

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