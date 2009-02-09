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Deniz Seki hayatını yazıyor

Hayatından esinlenerek seneryo yazmaya başlayan Deniz Seki yapımcı arıyor.

09 Şubat 2009 02:00

Hayatından esinlenerek seneryo yazmaya başlayan Deniz Seki yapımcı arıyor.

Deniz Seki 'aşk' filmi senaryosu yazıyor. Hayatından esinlendiği film için yapımcı arayan Seki, Çağan Irmak'a göz kırpıyor: Onunla film muhteşem olur!..

Çağan Irmak çeksin

Sabah'ın haberine göre; yazdığı aşk şarkılarıyla hayranlarını mest eden Deniz Seki, film senaryosu yazmaya başladı. Kısa süre önce aşk şiirlerini topladığı kitabı için yayınevleriyle görüşen şarkıcı şimdi de yapımcı arıyor! Filminde aşkı anlatacak olan Seki kendi hayatından esinlenerek yazdığı senaryoyu en iyi Çağan Irmak'ın beyazperdeye yansıtacağını şu sözlerle dile getiriyor:

Oyunculuk dersi alıyor

"Çağan ile bir araya gelsek eminim muhteşem bir film çıkarırız ortaya. Aslında ben onun yönettiği bir filmde oynamak da istiyorum." Gizli gizli oyunculuk dersleri aldığı konuşulan Seki'nin, senaryosunu yazdığı filmde oynamak istediği de iddia edilenler arasında.

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