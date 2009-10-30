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Deniz Seki: Eşinden hemen boşan, evlenelim

Cezaevinden tahliye olduktan sonra aşkını eleştiren ekibini işten kovan Deniz Seki'nin Hüsnü Şenlendirici’ye döndüğü konuşuluyor.

30 Ekim 2009 02:00

1 Ekim’de cezaevinden tahliye olduktan sonra “Bu dertleri başına Hüsnü açtı” diye aşkını eleştiren ekibini işten kovan Deniz Seki'nin Hüsnü Şenlendirici’ye döndüğü konuşuluyor.

218 gün hapis yattıktan sonra 1 Ekim’de tahliye olan Seki’nin Hüsnü Şenlendirici’ye döndüğü iddia ediliyor.

Ünlü şarkıcının hapisten çıktıktan sonra ilk iş olarak basın danışmanı Ebru Sezgin ve orkestra üyeleriyle yollarını ayırmasının altında Şenlendirici’ye olan aşkının yattığı ortaya çıktı. Deniz Seki’nin, “Bu dertleri başına Hüsnü açtı" diyerek eski aşkına dönüş kararına itiraz eden ekibiyle yollarını ayırdığı söyleniyor.

Önce boşanacak sonra evlenecek

Deniz Seki, yeniden bir araya gelmek için Hüsnü Şenlendirici’ye boşanma şartı koştu. Seki’nin, “Eşinden hemen boşan, evlenelim” şartı üzerine harekete geçen Hüsnü Şenlendirici, eşi Nazire Hanım’la boşanma konusunda anlaştı. 2 milyon dolar tazminat ve aylık 15 bin dolarlık nafaka isteyen Nazire Hanım, bir ev ile aylık 5 bin lira nafakaya “Tamam” dedi. Aralık ayında görülecek davadan sonra Nazire Hanım ’dan boşanacak olan Şenlendirici ardından Seki’yle evlenecek.

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