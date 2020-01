Deniz Seki, Erol Köse'yi eleştirdi

Deniz Seki, kendisinin uyuşturucu kullandığına atıfta bulunup Tarkan'ı eleştiren Erol Köse'ye ateş püskürdü. Seki'nin kardeşiyse Twitter'dan Erol Köse'ye küfür içerikli ileti gönderdi.

Milliyet gazetesinden Seçkin Şenvardar'ın haberine göre, Twitter’da yaptığı açıklamalarla neredeyse mahkemelik olmadığı ünlü isim kalmayan Erol Köse bu kez yorumculuk yaptığı Kanaltürk'te yayımlanan, Uçankuş programında şarkıcı Deniz Seki’yi kızdırdı. Köse önce Seki’nin uyuşturucu madde kullanmaktan yargılandığını hatırlatıp ardından “Evlenecek adam mı var?” sözlerine atıfta bulunup, “Adam bulsa evlenecekmiş bakalım adam seninle evlenecek mi” diyince Seki’yi kızdırdı. Seki canlı yayında hem kendisinin hem de Tarkan’ın eleştirilmesine fazla dayanamayıp açtığı ağzın yumdu gözünü.

Seki, sivri dilli yorumcu Köse’yi eleştirip Tarkan’a ise sahip çıktı. Şarkıcı Seki, Erol Köse’ye “Helal Tarkan, Tarkan’a laf edenin başına taş düşer. Arkadaşlar bir konser demek konsept, para, yatırım demek. Yapmayın lütfen verin parayı Tarkan da Madonna vari konser versin. Yuh. Her şey prodüksiyon kısaca öyle kolay değil insanın oturduğu yerden bileğini kesmek çok kızıyorum. Ama Tarkan’a da laf edip bir sürü sahnede playback yapan arkadaşı da savunmak pek etik değil. Tabii ki de savunmak istedim sus sus her şeye herkese sus ama müziğime müziğimize asla. Herkes haddini bilecek bu kadar basit. Hayatta en nefret ettiğim şey haksızlık. Müziğe yapılan haksızlık artık samanı, çöpü, sapını küpü her bir haltı birbirine karıştırdı. Müzik bitti müzik. Ayıbın önde gidenini yapıyorsunuz. Ayıp, yazık ve utanç verici. Arkadaşlar yuh size beni maddemle eleştiriyorsan otur Tarkan’ı da öyle eleştir. Üretken insan hiçbir zaman ölmez. Tarkan’ı eleştiren adam bir daha müzik dinlemesin lütfen yorum da yapmasın. Haklıyı haksızı görecek memleket yeter” sözleriyle yüklendi.



Seki'nin kardeşi ağzını bozdu



Seki’nin kardeşi Serkan Seki ise ağzını bozup Köse’ye twitter’dan attığı “O... çocuğunun önde gidenisin. Hakaret babında annen hariç. Şerefsizin önde gidenisin. Öbür dünyada çıkacağız karşına” iletisiyle şaşırttı.