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"Deniz Seki erken tahliye olabilir"

Deniz Seki’nin cezaevinden çıktıktan sonra reality show programıyla ekrana gelmesi gündemde

12 Ağustos 2016 13:04

15 Temmuz darbe girişiminin ardından cezaevlerinin doluluk oranının artması nedeniyle af çıkarılması ve bu amaçla infaz yasasının değiştirilmesi için hazırlıklara başlandı. Yeni bir Kanun Hükmünde Kararname’nin Resmi Gazete’de yayımlanması ile cezaevlerindeki hükümlülerin cezalarından 5 yıl düşülmesi öngörülüyor. Yapılması planlanan düzenlemeye göre af, 1 Ocak 2016 tarihinden önce işlenen suçlar için geçerli olacak. Bu gelişme halen Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nde bulunan Deniz Seki için de erkentahliye yolunda umut ışığı yaktı. Seki’nin avukatı Naim Karakaya, konuyla ilgili şunları söyledi: “Henüz bir şey söylemek için erken ama söz konusu yasa yürürlüğe girerse Deniz Hanım’ın dışarı çıkma ihtimali doğar.”

Hürriyet'te yer alan habere göre; bu arada Deniz Seki’nin cezaevinden çıktıktan sonra reality show programıyla ekrana gelmesi gündemde. Bir yapım şirketi, hayatını anbean görüntüleyerek ekrana getirmek için sanatçının menajerine teklif sundu. Deniz Seki’nin de özgür hayatının ilk dönemlerini belgeleyecek bu formata sıcak baktığı, kararını önümüzdeki hafta vereceği öğrenildi.

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