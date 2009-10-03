Deniz Seki: Değiştim, arındım

Cezaevinden çıktığı gibi soluğu kuzeninin Sapanca'daki çiftliğinde alan Deniz Seki, 'Değiştim; yepyeni, pırıl pırıl, arınmış bir Deniz Seki göreceksiniz' dedi.



Uyuşturucu kullanmak ve başkalarına tedarik etmek suçlamasıyla tutuklanan ve 218 gün cezaevinde kalan Deniz Seki, önceki günkü duruşmada tahliye edildikten sonra Sapanca Kurtköy’deki Zeliş Çiftliği’ne gitti.



Çiftliğe gazeteciler alınmazken Seki’yi içeride annesi, kardeşleri ve akrabaları bekliyordu. Ünlü şarkıcı kapıda mini bir basın toplantısı düzenledi. “Çok heyecanlıyım. Değiştim; Yepyeni, pırıl pırıl, bir sürü şeyden arınmış Deniz Seki’yi göreceksiniz karşınızda” diye konuşan Seki, son albümü “Sahici”ye atıf yaparak şunları söyledi: “Kafamı dinlemek istiyorum. Türk adaletine güvendiğim, kendime güvendiğim için buradayım. Sahici olmaya devam edeceğim. Hata yaptım, sevenlerimden ve ailemden özür diliyorum.”



Telefonları susmadı



Sabah 06.30’a kadar ailesiyle sohbet eden ve çok özlediğini söylediği çaydan bardak bardak içen, Sezen Aksu, Emel Müftüoğlu, İzel gibi sanatçı dostlarının ve gazetecilerin “Geçmiş olsun” telefonlarına yanıt veren Seki, ertesi gün saat 13.30’da kalkıp köy kahvaltısı yaptı. Tutukevine girdiği 24 şubat tarihinden itibaren hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadığını söyleyen Deniz Seki, “Çok ağladığım günler oldu ama hep kendimi motive ettim, kendimi bırakmamaya özen gösterdim” dedi. Seki, tutukevinden 15 kilo vermiş olarak çıktı.



Kuran değil günlük



Seki’nin cezaevi kapısından çıktığında elinde tuttuğu şeyin Kuran-ı Kerim değil Seki’nin günlüğü olduğu ortaya çıktı. 218 gün boyunca, yaşadıklarını, hissettiklerini, acılarını, mutluluklarını günlüğe aktaran şarkıcı bunu kitap haline getirecek.



Şenlendirici: Sevindim



Eski sevgilisi Hüsnü Şenledirici, Deniz Seki’nin tahliyesine sevindiğini belirterek, “Müzikal anlamda iyi şeylerle yoluna devam eder” dedi. Seki’nin “Hüsnü’yü sildim” dediği iddia edilen sözleri için ise Şenlendirici “İçerde kaldığı sürece düşünecek vakti oldu. İyi kararlar vermiştir. Kararlarına saygılıyım” diye konuştu.



Fındık’ı çok özledim



Ailesiyle basın toplantısı düzenleyen Seki köpeğini de yanından ayırmadı. Seki “Bu da benim Fındık’ım, onu da çok özlemiştim. Birkaç gün dinlenmek istiyorum” dedi. Anne Güler Seki ise duygularını şöyle ifade etti: “Bugün dünyanın en mutlu annesiyim. Başka bir şey söyleyemiyorum.”