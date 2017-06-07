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Deniz Seki: Cezaevinde pek çok şarkı sözü yazdım, ayakta kalmama sebep oldu

"Annemin göğsünde hasret gideriyorum"

07 Haziran 2017 13:29

İki gün önce cezaevinden çıkan Deniz Seki basın toplantısı düzenledi. Cezaevinde pek çok şarkı sözü yazdığını, single albümünün Ramazan Bayramı gibi çıkacağını ve konser hazırlıklarının da başladığını belirtti.

Basına "Bazı şeyler canımı acıtıyor. Yumuşaklıkla bahsederseniz memnun olurum" diyen Seki kendisini Harikalar Diyarı'nda hissettiğini belirtti.

Deniz Seki'nin basın açıklamasından notlar şöyle:

"Annemin göğsünde hasret gideriyorum" 

"Size şarkılar söyleyeceğim, müziğimi, şarkı söylemeyi, seyircilerimi, sizleri özledim. Sizlerle kalpten kalbe bir yolculuk yapacağız. 

"Annemi çok özledim, annem ayağından ameliyat geçirmişti. O yüzden ziyaretime gelemiyordu. göğsünde hasret gideriyorum. Annemle karşılaşmamız çok dramatikti.

Ö"nce evime gitmek istiyorum. Evimi çok özledim. Bir köpeğim var biliyorsunuz, adı Haydut, onu özledim. 

"Ülkemde kalacağım"

"Ülkemde kalacağım, yurtdışına gitmeyi düşünmüyorum

"Haziran sonunda, Bayram gibi single çıkarıyorum "Şükür Kavuşturana" adı. Bu benim ilk singlem olacak. Konserlerim de hemen başlayacak.

"İlk kitabım Deniz'in Dibi'ydi. İkinci kitabım da çıktı geçtiğimiz hafta: "Mutluluğa Söz Verdim"

"Kitapta ordaki yaşantımı anlattım. Karşılıklı sohbet eder gibi samimi ve sohbet niteliğinde yazdım. Ordaki Deniz'i, içsel yolculuğumu, yaptığım yanlış seçimlerimi, ordaki kadınların hayatlarında yaptığı yanlış seçimler nedeniyle orda olduklarını anlattım.

"Alice Harikalar Diyarında gibiyim,  sanki bütün evren benim için dönüyor. Tüm dostlarıma teşekkür ediyorum."

Seki "Orda çok şarkı yazdım, ayakta kalmama sebep oldu" diyerek basın toplantısında "Ben Çiçeğim Sen Balsın" bestesini de seslendirdi. Şarkıdan bir bölüm:

"Öncesi çok önemli 

"Sonrası için.

"Bir bakmışsın kış olmuş,

"Bahar gelmez, niçin?

 

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