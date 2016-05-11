Deniz Seki cezaevinde konser verdi

Deniz Seki, Ali Altay, Hande Yener, Eda Özülkü, Murat Evgin ve Emel Müftüoğlu; anneler günü nedeniyle Adalet Bakanlığı Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda konser verdi.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; sanatçılar; konser öncesi cezaevindeki tutukluların çocuklarının eğitim aldığı ve Türkiye'de ilk olan Adalet Anaokulu'nu ziyaret etti. Ünlü isimler, çocuklarla vakit geçirdikleri sırada duygu dolu anlar yaşadılar.

Kapalı spor salonunda gerçekleşen konserde Deniz Seki de, Anneler Günü nedeniyle tutuklu bulunanların çocukları için özel olarak bestelediği şarkıyı ilk kez seslendirdi. Yaklaşık 4 saat süren etkinlik sonrası bir konuşma yapan Deniz Seki, sanatçı dostlarına ve organizasyona katkı sağlayan yapımcı Polat Yağcı, Yavuz Yıldırım ve Ünal Uzun'a teşekkür etti.