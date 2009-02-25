Deniz Seki cezaevinde: Böyle olmasını istemezdim

Çok üzgünüm



Reklam çekimi başka Deniz'e



Deniz Seki kokainden gözaltında

Akalın da kokain ifadesi verdi

Seki'den itiraf: Kokain kullandım

Seki, göz yaşlarını tutamadı

18 kişi gözaltına alınmıştı

Savcıdan karara itiraz

'Pişmanım' demişti

Başkalarına vermek amacıyla kokain bulundurduğu ve satın aldığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra mahkemeden serbest kalan ancak savcının itirazı üzerine yeniden yakalanan şarkıcı Deniz Seki, tutuklandı.İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın 16 Şubat günü düzenlediği operasyonda gözaltına alınan Deniz Seki, mahkemedeki ifadesinde "Kimse için uyuşturucu madde temin etmedim. Son dönemlerde yaşadığım sıkıntıların etkisiyle uyuşturucu kullandım. Şu anda bundan dolayı pişmanım. Bir sanatçı olarak bu durumda olmaktan büyük üzüntü duyuyorum. Suçum uyuşturucu kullanmaktan ibarettir. Bir daha uyuşturucu kullanmayacağım" dedi.Mahkeme, Deniz Seki'yi serbest bıraktı. Ancak savcılık, Seki ve beraberindeki 7 kişinin serbest bırakılmalarına itiraz etti. Şüphelilerin durumlarını yeniden inceleyen mahkemenin kararıyla Deniz Seki, önceki akşam jandarma tarafından yeniden gözaltına alındı. Dün saat 09.00 sıralarında Zekeriyaköy Jandarma Karakolu'ndan Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne getirilen Deniz Seki, içeri girerken "Böyle olmasını istemezdim. Çok üzgünüm" dedi.Nöbetçi İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi hakimi, yakalama kararını Seki'nin yüzüne okudu ve yakalama kararı tutukluluğa çevrildi.Adliye girişinde bitkin olduğu gözlenen Deniz Seki gazetecilere, "Çok üzgünüm inanın böyle olmasını istemezdim" dedi.Cezaevine gönderilen Deniz Seki, kokain operasyonundan önce Denizbank'ın reklam filminde oynaması için anlaşmıştı. Ancak yaşanan gelişmeler üzerine reklam filminin çekimlerinde Deniz Seki'nin yerine Deniz Akkaya rol alacak. Reklam filminin Maldiv'lerde çekilmesi planlanıyor.Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde işlemleri tamamlanan Seki, Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevi'ne gönderilmek üzere jandarma aracına bindirildi.Seki, adliye çıkışında basın mensuplarının soruları üzerine ''Üzgün'' olduğunu belirtirken, göz yaşlarını da tutamadı.Bu arada, aynı soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan ve gözaltına alınan Fatih Murat Tahaoğlu da adliyeye getirildi. Tahaoğlu'nun hakkındaki yakalama kararı, nöbetçi İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde tutukluluğa çevrildi.Tahaoğlu'yla Tamer Kılıç, Mehmet Çinar ve İbrahim Kaya da jandarma aracına bindirilerek, Metris Cezaevi'ne gönderildi.İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından bir uyuşturucu çetesine yönelik düzenlenen operasyonda şarkıcı Deniz Seki'nin de aralarında bulunduğu 18 kişi gözaltına alınmış, ancak Seki daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcısı Bilal Bayraktar, Seki'nin serbest bırakılmasına geçtiğimiz hafta itiraz etti.Savcı Bayraktar'ın itirazını görüşen İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Deniz Seki hakkında başkalarına uyuşturucu temin etmek suçundan yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi. Bu karar üzerine Seki, jandarma tarafından Arnavutköy'deki evinde dün akşam saat 22.00 sıralarında gözaltına alındı. Yasa gereği hakkında yakalama kararı bulunan bir kişinin 24 saat içerisinde hâkim karşısına çıkarılması gerekiyor. Gözaltına alınan Seki de bugün mesai saatleri içerisinde hâkim karşısına çıkarılacak. Nöbetçi mahkemeye çıkacak olan Deniz Seki, hakkındaki yakalama kararı yüzüne okunduktan sonra tutuklanıp cezaevine gönderilecek.Deniz Seki, 13 Şubat'ta gözaltına alınmasının ardından Kilyos Jandarma Karakolu'nda, diğer 17 kişi ise Zekeriyaköy Jandarma Karakolu'ndaki sorgularının ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmişti. Operasyon kapsamında Seki'nin sevgilisi Hüsnü Şenlendirici ile arkadaşı eski manken Neşe Ünal'ın da ifadesi alınmıştı. Savcılık sorgularının ardından iki kişi serbest bırakılırken aralarında Seki'nin de bulunduğu 16 kişi tutuklanmaları talebi ile Nöbetçi 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edilmişti. Seki mahkeme ifadesinde "Yaşadığım sıkıntılar nedeniyle uyuşturucu kullandım. Pişmanım. Başkasına temin etmedim" diye ifade verince 16 Şubat'ta 6 şüpheli ile birlikte tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.