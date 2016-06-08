Deniz Seki: Bu linççi yargı, bir sanatçıdan sözde uyuşturucu temincisi üretmeyi başardı!

Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hükümlü bulunan ünlü şarkıcı Deniz Seki'nin yeniden yargılanma talebi İstanbul 12'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi. Seki, "Burada ben yaşamıyorum sadece nefes alıyorum. Bu linççi yargı bir maddenin geçici mağduru bir sanatçıdan sözde uyuşturucu temincisi ilan etmeyi maalesef başardı"

"Herkes için adalet diyebilecek erdemli hukukçulara sesleniyorum. Ben af veya merhamet istemedim, yeniden yargılanmak istedim. Bunun bana hak görülmemesini gerçekten anlamıyorum" ifadesini kullanan Seki, "Benim üzerimden bu mahkumiyetle mesaj verildiğini düşünmeyen kimse var mıdır? Ben işlediğim bir suçun mahkumu değilim; ben sırf suçumun adının mahkumuyum, benim suçum başka bir şey olsaydı geç de olsa adaleti hak etmiş olacaktım" diye konuştu.

Deniz Seki'nin açıklamaları şöyle:

Herkes için adalet diyebilecek erdemli hukukçulara sesleniyorum. Ben af veyamerhamet istemedim, yeniden yargılanmak istedim. Bunun bana hak görülmemesini gerçekten anlamıyorum. Yargıtay başkanının birkaç gün önce yargıya duyulan güvenin %30'larda dediği bir ülkede aynı dönemde yargılandığım insanların yarısı adil yargılanmadığı için dışarıda, yarısı ise yurtdışında. Bu illetli yargı, hemen herkese hakkını geç de olsa teslim ederken demek ki sadece benim yargılamam mı sözde adil?

"Bu linççi yargı, bir maddenin geçici mağduru bir sanatçıdan sözde uyuşturucu temincisi ilan etmeyi başardı"

Adliyenin o günkü sahipleri bugün yurtdışında hayatını yaşarken ben bir buçuk yıldır dört duvarın arasında yaşıyorum ve benim bir yıl daha kalmam bekleniyor. Burada ben yaşamıyorum sadece nefes alıyorum. Bu linççi yargı bir maddenin geçici mağduru bir sanatçıdan sözde uyuşturucu temincisi ilan etmeyi maalesef başardı. Benim üzerimden bu mahkumiyetle mesaj verildiğini düşünmeyen kimse var mıdır? Ben işlediğim bir suçun mahkumu değilim; ben sırf suçumun adının mahkumuyum, benim suçum başka bir şey olsaydı geç de olsa adaleti hak etmiş olacaktım.

Ruhun bile betonlaştığı yerden yargı görevi yapan hakimlere, savcılara sesleniyorum: Vicdanlı, adaletli olursanız endişelenmeyin adınız bu maddeye bulaşmaz, sadece adaletli davranmış olursunuz. Ben bir illetten kurtuldum ama dört yanımı saran adaletsizlik illetinden kurtulmayı bekliyorum.