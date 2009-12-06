Deniz Seki 'Bitti'yi söylerken ağladı

Şarkıcı Deniz Seki, cezaevinden tahliye edildikten sonra İstanbul'daki ilk konserini Bostancı Gösteri Merkezi'nde verdi.

Sahneye, sözlerini cezaevinde yazdığını belirttiği ''Bitti'' şarkısıyla çıkan Seki'nin, parçayı seslendirirken gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Seki, sözlerini yazdığı ve Gülben Ergen'in yorumladığı bir şarkıyı da sahneye davet ettiği Ergen ile birlikte seslendirdi.

Konseri, Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan, Yaşar, Bengü, Selahattin Alpay ve Emel Müftüoğlu gibi sanatçıların da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli izledi.