T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Deniz Seki 'Bitti'yi söylerken ağladı

06 Aralık 2009 02:00

Şarkıcı Deniz Seki, cezaevinden tahliye edildikten sonra İstanbul'daki ilk konserini Bostancı Gösteri Merkezi'nde verdi.

Sahneye, sözlerini cezaevinde yazdığını belirttiği ''Bitti'' şarkısıyla çıkan Seki'nin, parçayı seslendirirken gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Seki, sözlerini yazdığı ve Gülben Ergen'in yorumladığı bir şarkıyı da sahneye davet ettiği Ergen ile birlikte seslendirdi.

Konseri, Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan, Yaşar, Bengü, Selahattin Alpay ve Emel Müftüoğlu gibi sanatçıların da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli izledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24