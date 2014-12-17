Deniz Seki: Bayhan ne zaman isterse ziyaretime gelebilir

Cezaevinde birinci ayını dolduran Deniz Seki, bir dönem 'Popstar' yarışmasında gerginlik yaşadığı şarkıcı Bayhan'ın ziyaret isteğine olumlu cevap verdi.

Uyuşturucu madde bulundurma ve başkalarına temin etme suçlarından 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Deniz Seki, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi A-1 koğuşunda iki kişilik odada tek başına kalıyor. Ünlü şarkıcıyı önceki gün de kardeşi Serkan Seki ve menajeri Özgür Aras ziyaret etti.

Aras, ziyareti sırasında, Seki'nin 2003 yılında düzenlenen "Popstar" yarışmasından "cinayetten hüküm giydiği" gerekçesiyle çıkartmak istediği Bayhan'dan da bir mesaj iletti.

‘Ne zaman isterse gelebilir’

Bayhan'ın kendisini ziyaret etmek istediği haberini veren Aras, Deniz Seki'den aldığı yanıtı çıkışta habercilerle paylaştı, "Bayhan Bey bizi aradı, görüşmek istediğini söyledi. Henüz bir müracaatta bulunmamış ama ben şimdiden Deniz Hanım'a ilettim. O da 'Ne zaman isterse gelebilir' dedi."