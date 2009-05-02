Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve çete üyesi olarak kullananlara temin ettiği iddiasıyla 24 Şubat’ta tutuklan ve hakkında 24.5 yıla kadar hapis cezası istenen Deniz Seki, avukatını değiştirdi



İlk duruşmasına 1 Ekim’de 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde çıkacak olan Seki, avukatı Volkan Hidayetoğlu’nu azletti. Seki, avukat Filiz Kayalar ile anlaştı. Büyük erkek kardeşi Serdar Seki, “Ablam son derece duygusal bir durumda... İçeriden kendisine yeni bir avukat bulmuş. Şimdi onunla ilgili görüşmelerimiz sürüyor” dedi.

