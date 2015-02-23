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Yaşam

Deniz Seki ameliyat olmak üzere hastaneye kaldırıldı

Cezaevinde bulunan şarkıcı Deniz Seki, 'yumurtalıklarındaki şüpheli kist' nedeniyle ameliyat olmak üzere hastaneye yatırıldı

23 Şubat 2015 19:02

"Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nde hükümlü bulunan Deniz Seki’nin menajeri tarafından yapılan yazılı açıklamada şarkıcının, yumurtalıklarındaki kist nedeniyle ameliyat edileceği, ameliyat öncesi bazı tetkiklerin yapılması amacıyla bu sabah hastaneye sevk edildiği belirtildi.

ntv.com'da yer alan habere göre, sanatçının Adli Tıp Kurumu ve savcılık kararı ile bir kamu hastanesinde tedavi altına alındığı belirtilen açıklamada, “Cezaevine girer girmez sağlık sorunları nedeniyle tedavi olmak istediğini belirtmiş, Cumhuriyet savcılığınca da Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmişti” denildi.

Açıklamada şu görüşlere yer verildi:

''Deniz Seki’nin bugün ameliyat öncesi tetkiklerinin yapılması ve ameliyatı için İstanbul’daki bir kamu hastanesine sevk edildiği, hastanede ameliyat ve tedavi amacıyla hastaneye yatış işlemlerinin yapıldığı öğrenildi. Seki’nin burada önce tetkiklerinin yapılacağı sonrasında ise yumurtalıklarındaki şüpheli kist nedeniyle ameliyat edileceği bildirildi. Sanatçının ne zaman ameliyat edileceği ve hastanede ne kadar kalacağı hususu netlik kazanmamıştır.''

 

6 yıl 3 aylık kesinleşmiş cezası bulunuyor

 

İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi, 22 Mayıs 2012 tarihinde “Uyuşturucu madde bulundurma ve başkalarına temin etme” suçlarından sanatçı Deniz Seki’ye 6 yıl 3 ay hapis cezası vermişti.

Cezası geçtiğimiz yıl kesinleşen sanatçı, bir süre firari kaldıktan sonra 15 Kasım 2014 tarihinde Büyükçekmece Alkent 2000 sitesinde yakalanarak Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’ne konulmuştu.

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deniz sekiuyuşturucuameliyatkist

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