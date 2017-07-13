Deniz Seki: Adriana Lima ve Metin Hazar'ın aşkının reklam olduğuna inanmıyorum

Bodrum'da tatil yapan Brezilyalı ünlü manken Adriana Lima ve sevgilisi Metin Hara, gittikleri balık restoranında Deniz Seki ve nişanlısı ile karşılaştı.

Restoran çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Seki, "Metin, çok sevdiğim bir arkadaşım. Böyle bir mutluluğu tebrik etmek istedim, onu görünce yanaklarından öpmek istedim. Aşk bu, reklam olduğuna inanmıyorum. Hiç öyle gözükmüyor arkadaşlar, aşk şarkıları yazan biri olarak reklam aşkı olduğuna inanmıyorum" dedi.

Seki daha sonra nişanlısı ile restorandan ayrılırken Lima ve Hara'nın yemeğe devam ettikleri görüldü.