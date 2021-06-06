Deniz salyasının Ege Denizi’ne akmaya başladığı gökyüzünden görüntülendi

Marmara Denizi’ni etkisi altına alan deniz salyası (müsilaj), Ege Denizi'ne akmaya başladı. Prof. Dr. Uğur Sunlu, "Bu olay Ege'ye gelebilir mi, gelme ihtimali var. Ancak yayılarak Ege'yi komple saracak demek doğru değil." açıklamasını yaptı.

Uzmanların, 15 metre kalınlığında bir kütle olarak Ege'ye hareket ettiğini açıkladığı deniz salyası gökyüzünden görüntülendi. Denizin dibinde ve içindeki canlıları yok edeceği ifade edilen salyanın İzmir Körfezi'ne ulaşma ihtimali endişe yarattı.

"Ege Denizi'ni komple saracak demek doğru değil"

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Sunlu, şunları söyledi:

"Bu müsilajın üç sebebi var. Su sıcaklığı, güneş ışınları, akıntı hareketleri gibi çevresel faktörler, bitkisel organizmaların varlığı ile evsel ve endüstriyel atıkların denizlere akıtılması. Bu üç faktör bir araya gelince aşırı alg çoğalması olayı ile karşılaşıyoruz. Bu sebeplerden sadece biri üzerinde insanlık etkili. O da denizlere arıtılmadan atık suların verilmesi. Sularımızı iyi arıtabilirsek bu olayı engelleriz. Türkiye denizleri birbiriyle bağlantılı ve etkileşim halinde. Sular birbirine karışıyor. Denizlerimizde sirkülasyon var. Bu olay Ege'ye gelebilir mi, gelme ihtimali var. Ancak yayılarak Ege'yi komple saracak demek doğru değil. Suları arıtabildiğimiz sürece Ege'nin sahil kesimlerinde şu an için ciddi bir sıkıntı görünmüyor."

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