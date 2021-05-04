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Yaşam

Deniz salyası yine Tekirdağ sahillerinde; mavi bayraklı plajın rengi beyaza döndü

Fotoğraf: Yakup Önal

04 Mayıs 2021 19:45

Yakup Önal
Şarköy

Marmara Denizi'nde etkili olan ve balıkçıları zor durumda bırakan deniz salyası Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ve Şarköy ilçelerinde yeniden ortaya çıkarak, sahilleri kapladı. Şarköy'ün mavi bayraklı plajının da yer aldığı sahil kesiminde deniz bembeyaz oldu.

Marmara Denizi'nde oksijen azalması nedeniyle meydana gelen deniz salyası Şarköy sahilinde kıyıdan 300 metre açıkta 10 kilometrelik bir alanı kirli beyaz bir renk oluşturdu. Şarköy iskelesinin çevresinde tamamen beyaz bir görüntü hakim oldu.

Bilim insanları Marmara Denizi kıyılarında görünmeye başlayan deniz salyalarının, kirlilikten oluşan
oksijen azalması nedeniyle deniz planktonlarının alg patlaması sonucunda meydana geldiğini ifade
ediyorlar.

deniz salyasıŞarköyTekirdağMArmara Denizi
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