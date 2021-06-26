“Deniz Poyraz’ın bedeninde başka cisimlerin izleri de var; bu, Onur Gencer’in işkence yaptığını gösteriyor”

BirGün yazarı Erk Acarer, bugünkü yazısında katil Onur Gencer’in HDP İzmir il binasına gerçekleştirdiği saldırıda öldürdüğü Deniz Poyraz’ın otopsi raporundaki detaylara dikkati çekti. “Poyraz’ın bedeninde sadece kurşun yarası değil, başka cisimlerin izleri de var. Bu bilgi, 27 yaşındaki katil Onur Gencer’in, genç kadının bedenine öldürmeden önce ya da öldürdükten sonra işkence yaptığını gösteriyor” diyen Acarer, “Suriye’den alışık olduğumuz cihadist bir yöntem” dedi.

“Cinayetin işleniş biçimi ve siyasetin sahiplenişi, bir kez daha Türkiye’nin yüz yüze bırakıldığı riskleri gösteriyor” diyen Acarer, devamında HDP MYK üyesi Mahfuz Güleryüz’ün şu açıklamasını aktardı:

“Ön inceleme yeni bitti. Ön otopsi raporuna ilişkin olarak avukat arkadaşlarımız ile görüşme fırsatımız oldu. Detaylı olarak paylaşacaklar. Cinayetin işleniş tarzı cihadist grupların Suriye’de gerçekleştirmiş oldukları cinayet tarzına çok benziyor. Poyraz’ın vücudunda kurşun yaraları dışında başka yaralar da var. İşkence yapılmış ama şu aşamada öldürüldükten önce mi yoksa sonra mı yapıldığını bilemiyoruz. Raporun çıkmasını beklemeliyiz. Cinayetin organize, katilin eğitimli olduğunu görüyoruz.”

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