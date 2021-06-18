Deniz Poyraz'ı yakınları anlattı: 'Hem ailesine hem HDP'ye destek olmaya çalışırdı'

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) İzmir'in Konak ilçesindeki il binasında dün sabah düzenlenen silahlı saldırıda Deniz Poyraz hayatını kaybetti.

Deniz Poyraz'ın cenazesi bugün Kadifekale Camisi'nde düzenlenen törenin ardından Buca Kaynaklar Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

BBC Türkçe'ye konuşan HDP'liler, 90'lı yıllarda İzmir'e göç eden Kürt bir ailenin kızı olan Deniz Poyraz'ın, parti üyesi ve çalışanı annesi Fehime Poyraz elinden ameliyat olduğu için, onun yerine ofise gittiğini anlattı.

Deniz Poyraz'ı tanıyanlar ailesinin maddi zorluk çektiğini, Poyraz'ın hem ailesine hem de HDP'ye destek olmaya çalıştığını söyledi.

Saldırının ardından paylaşılan fotoğraflarda Deniz Poyraz'ın domates, zeytin, ekmek ile çaydan oluşan, yarım kalan mütevazı kahvaltısı akıllara kazındı.

Poyraz, il binasının tabelasından 2021 yılının ilk 3 ayında 88 kadının öldürüldüğünü yazan bir pankartın arkasında öldürüldüğünde, ofiste tek başınaydı.

'Çocukluğundan beri HDP'de'

Deniz Poyraz'ı tanıyanlar BBC Türkçe'ye, onun çocukluğundan beri HDP içerisindeki çalışmalarda yer aldığını, anne ve babasının da onun gibi partiye üye olduklarını anlattı.

HDP MYK üyesi Mahfuz Güleryüz, "Deniz'in kendisi de, anne de baba da partimizin aktif üyeleri. Deniz çocukluğundan beri İzmir'deki demokratik mücadele içinde yer almış biri. Bütün kurumlarda, bütün çalışmaların içerisinde yer almış bir arkadaşımız. Herkes tanır Deniz'i. Çocukluğundan beri bu kurumlarda çalışan, zaman zaman yönetici vasfıyla, zaman zaman gönüllü olarak, zaman zaman üye sıfatıyla çalışmış bir arkadaşımızdı" dedi.

"90'lı yıllarda aile İzmir'e göç etmişti, maddi olarak da çok zorluklar yaşayan bir aileydi" diyen HDP'nin eski İzmir İl Eş Başkanlarından Dilek Aykan, şunları söyledi:

''Fehime Abla hem parti gönüllümüz hem de il binamızın çalışanıydı, bizim dönemimizde işe aldık onu. Fehime Abla uygun olmadığında, Deniz gelip parti binasını açar, annesinin yerine temizlik yapar, çayı ocağa koyardı. Çok saf, temiz, çok yardımsever biriydi Deniz."

HDP Konak İlçe Eş Başkanı Hayat İzgi de, Deniz Poyraz'ın ailesine destek olmak için zaman zaman tekstil sektöründe çalıştığını, ancak son dönemde işsiz olduğunu söyledi.

"Ben onu yıllardır tanıyorum, 20 yıldan fazla oldu. HDP'ye üyeydi" diyen İzgi, Poyraz'ın en çok gençlerle birlikte çalıştığını belirti

Dilek Aykan, Poyraz'ın kadın çalışmalarında da yer aldığını ekledi:

"Aile yoksul olduğu için zaman zaman tekstilde de çalışırdı. Deniz hem ailesine destek çıkıyordu hem de partinin çalışmalarına katılırdı. Çok ama çok üzgünüm."

Aykan, Poyraz'ın iki kardeşinin tutuklu olduğunu, birinin müebbet hapis cezası aldığını söyledi.

İsmini vermek istemeyen ama seçim dönemlerinde HDP'nin çalışmalarına katkıda bulunduğunu söyleyen bir parti gönüllüsü de ''Deniz, partinin daimi çalışanı değildi ama partiye gönülden bağlıydı. Tüm eylemlere, etkinliklere katılırdı" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Partiye gittiğimizde bize çay getirirdi, çok sıcakkanlı, neşeli, pozitif bir insandı. Ailenin büyük çocuğuydu, iki tane de kardeşi cezaevinde. Anne partinin çalışanıydı, çay ocağına bakardı. Maddi olarak da çok yoksul bir aileydi. Çok üzgünüm, annesinin birçok hastalığı vardı, bu acının üstesinden nasıl gelir bilemiyorum.''

Fehime Poyraz saldırının ardından kızını görmek için parti binasına girmeye çalışırken binanın önünde, "Yıkılamam ayaktayım. Milyonlarca Deniz var. Deniz Gezmiş'in ismini Deniz'e koymuştum. Deniz gittti, bin Deniz gelecek dünyaya. Yıkılmayız ayaktayız" demişti.

Poyraz'ı "sakin, mert, dayanışmayı seven" bir insan olarak tanımlayan HDP Konak İlçe Eş Başkanı Hayat İzgi ise Poyraz ile ilgili şu anısını anlattı:

"Biz birlikte gözaltına alındık. 2003'tü galiba. O zaman sanırım yeni yeni 18'ini bitirmiş. Minyon tipli olduğu için, 18'ini doldurmadı diye biliyordum ben. 'Onu bırakın, yaşı tutmuyor' dedim. 'Yok' dedi. 'Ben 18'i geçtim.' Ben de kızdım ona 'Bak ne güzel seni bırakırlardı, niye öyle yaptın' dedim."